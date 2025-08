9 der 17 Erstrundenpartien im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel für A- und B-Klässler sind absolviert, am Dienstag und Mittwoch geht es mit folgenden Partien weiter: Auderath – Bremm (Di., 19 Uhr), Kastellaun – Hausbay (Di., 19.30 Uhr, in Uhler), Laudert – Ober Kostenz (Mi., 19 Uhr, in Lingerhahn) und Mörschbach II – Boppard (Mi., 19.30 Uhr). Im Kreispokal 2 sind 7 der 11 Erstrundenbegegnungen gemacht, drei weitere folgen am Mittwoch und Donnerstag – und zwar Vorderhunsrück II – Hunsrückhöhe II (Mi., 19.15 Uhr, in Sabershausen), Müden – Eifelhöhe II (Mi., 19.30 Uhr, in Moselkern) und Ober Kostenz II – Dickenschied II (Do., 19 Uhr, in Kappel).

Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel (A- und B-Klasse)

FC Emmelshausen-Karbach III – SC Weiler 0:1 (0:0). Der ehemalige Regionalliga-Spieler Christian Luitz, der auch mal ein kurzes Intermezzo in Karbach hatte, entschied das Derby mit einem Elfmetertor in der 64. Minute in Leiningen. Es war das Duell zweier Teams, die praktisch die Klassen getauscht haben. Weiler stieg aus der B Staffel 9 in die A-Klasse auf, während die FCEK-Dritte als ehemalige Karbacher Zweite aus der A Staffel 6 abgestiegen war und jetzt in der B Staffel 9 spielte.

SG Bremm II – SV Binningen 0:2 (0:0). Der Favorit aus Binningen (A Staffel 6) setzte sich gegen den B-Liga-Aufsteiger durch. Elias Ternes erzielte nach torloser erster Hälfte kurz nach der Pause per Foulelfmeter in den Winkel das 1:0. Es war die folgerichtige Führung, denn die Binninger hatten in der ersten Hälfte schon ihre Chancen, trafen unter anderem zweimal den Pfosten. Das 2:0 gelang Jonas Niederelz nach feiner Vorarbeit des eingewechselten Carsten Kasper, der einem Bremmer Abwehrspieler den Ball am Sechzehner abgeluchst hatte.

SG Ehrbachtal Ney – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid 1:5 (1:4). Eine interessante Konstellation gab es im Ney zwischen den alten Konkurrenten aus früheren Bezirksliga-Zeiten. Künftig stehen sie sich in der B Staffel 9 gegenüber, nachdem die Niederburger aus der A Staffel 6 abgestiegen waren. Und: Der im Mai bei Ehrbachtal entlassene Coach Patric Muders ist wieder bei den Niederburgern tätig. Muders, der noch gesperrt und als Zuschauer vor Ort war, sah vor allem in Hälfte eins eine starke Vorstellung seiner Elf, die bereits nach 14 Minuten 3:0 und zur Pause 4:0 führte. Ein lupenreiner Hattrick gelang dabei Angreifer Jan Schink (11., 14., 38.), das 1:0 hatte Fernando Wolters erzielt (8.). Ehrbachtals Simon Karbach gelang das 1:4 (44.), in Abschnitt zwei markierte Armin Safic kurz vor Schluss den Endstand (87.).

i Den Außenseiter abgeschütttelt: Falk Pütz (in Grün-Weiß) und der SSV Ellenz-Poltersdorf gewannen mit 4:1 bei der SG Illerich, Pütz traf in der zweiten Hälfte doppelt für den A-Liga-Aufsteiger gegen den B-Liga-Neuling. Alfons Benz

SG Illerich/Landkern – SSV Ellenz-Poltersdorf 1:4 (1:2). Aufsteigerduell in Landkern: Der B-Klassen-Aufsteiger empfing den A-Klassen-Neuling. Als Maximilian Schneider die SG nach zwölf Minuten in Führung brachte, flammte die Hoffnung auf eine Überraschung einmal kurz auf, aber der SSV klärte nur kurz später die Verhältnisse durch einen Doppelschlag von Michael Zenz (14., 18.). Nach der Pause gab es einen weiteren Doppelpacker auf Ellenz-Poltersdorfer Seite mit Falk Pütz, der mit seinen Treffern nach 55 und 65 Minuten alles klar machte.

SV Laubach II – Spvgg Cochem 2:3 (1:2). Die Gäste hatten mit Dario Cialdella den Mann des Tages in ihren Reihen, die Gastgeber mit Patryk Koczyba den Schützen des Tor des Tages. Der gelernte Defensivmann Cialdella erzielte alle drei Treffer der Cochemer, die in der A Staffel 6 beheimatet und damit eine Liga über der Rheinlandliga-Reserve aus der B Staffel 8. Nach dem 1:0 von Marlon Rössel (1.), traf Cialdella zunächst per Elfmeter (35.), dann mit dem Pausenpfiff zum 2:1. Nach 83 Minuten schlug Koczybas Stunde: Aus fast 35 Metern drosch er einen Freistoß direkt in den Winkel. Das letzte Wort aber hatte Cialdella in der Schlussminute.

SG Oppenhausen/Nörtershausen/Udenhausen – TuS Rheinböllen 2:1 (1:0). Oppenhausen, das nach dem Abstieg aus der „Koblenzer A-Klasse“ als großer Favorit der B Staffel 9 gilt, schaltete den Bezirksliga-Absteiger Rheinböllen nicht ganz überraschend aus, denn die SG hatte zuletzt beim Sieg im vereinseigenen 800-Dollar-Turnier Lob von den teilnehmenden Bezirksligisten Oberwesel und Emmelshausen-Karbach II eingeheimst. Carsten Meurisch brachte Oppenhausen mit 2:0 in Führung, er traf kurz vor und kurz nach der Pause. (46., 48.). Nach der Gelb-Roten Karte für SG-Spieler Malte Reitz (60.) und dem verwandelten Elfmeter von Rheinböllens Tim Flesch (63.) wurde es noch mal spannend, zudem verletzten sich Oppenhausens Ricardo de Sousa (Knie) und Michael Wey (Ellbogen) schwerer und mussten ins Krankenhaus nach Boppard zu Untersuchungen.

Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel (C-Klasse)

SG Oppenhausen/Nörtershausen/Udenhausen II – TuS Rheinböllen II 1:4 (1:3). Rheinböllen II ging freiwillig von der Kreisliga B in die C-Klasse runter und wurde seiner Favoritenrolle in Oppenhausen gerecht. Dabei fiel das Ergebnis etwas zu hoch für die Gäste aus. Christopher Rott traf zum 0:1, Florian Klinck erhöhte per Elfmeter auf 0:2, René Klütsch gelang der 1:2-Anschlusstreffer, Gäste-Spielertrainer Nico Ballbach machte noch vor der Pause das 1:3. Routinier Rott gelang der Treffer zum Endstand (77.).

TuS Treis-Karden – SSG Lutzerather Höhe 0:3 (0:1). Die Gäste setzten sich an der Mosel durch. Joshua Müllen (19.), Niklas Willems (64.) und Jonas Willems (75.) machten die Tore für Lutzerath.

SSG Lutzerather Höhe II – SG Brohlbachtal II 2:3 (0:1). Die Gäste aus Hambuch und Düngenheim führten nach einer Stunde durch Tore von Louis Mertes, Nico Simons und Julian Sesterhenn schon deutlich mit 0:3. Die Lutzerather Reserve kämpfte sich aber fast noch zurück. Nick Becker gelang das 1:3 (82.), Mahmud Al Hussein das 2:3, aber danach war direkt Schluss.

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach II – SSV Boppard II nach Verlängerung 3:2 (2:2, 1:1, 0:1). In Horn gab es bisher die einzige Verlängerung in Runde eins. Tobias Palenberg egalisierte nach 81 Minuten die Führung durch Boppards Kai Dshoraew aus (40.). In der Verlängerung ging Boppard II durch Spielertrainer Nikolas Block erneut in Front (107.), aber am Ende jubelte Laudert II nach den Toren von Pietro Putignano (111.) und Marcel Wendt (114.) über den 3:2-Sieg und den Einzug ins Achtelfinale.

TuS Kirchberg III – SG Soonwald/Simmern 2:0 (1:0). Im Duell der B-Klasse-Absteiger setzten sich die Gastgeber durch. Noah Kauer markierte nach 14 Minuten das 1:0 für Kirchberg III, das bis zur Schlussminute auf das erlösende 2:0 durch Tim Philipp Reuland warten musste.