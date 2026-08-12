Spannender hätte die erste Runde im Pokal der A- und B-Ligisten des Kreises Westerwald/Wied nicht zu Ende gehen können. In packenden 120 Minuten verlangte der TuS Niederahr II dem FC Kosova alles ab. Auch im Parallelspiel reichten 90 Minuten nicht.
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Mit zwei 120-Minuten-Krimis ist die erste Runde im Kreispokal Westerwald/Wied der A- und B-Ligisten zu Ende gegangenen. Dabei stand insbesondere das Derby in Niederahr im Fokus, wo die in der Kreisliga B2 beheimatete TuS-Reserve dem in der Kreisliga A3 hoch gehandelten Bezirksliga-Absteiger FC Kosova Montabaur alles abverlangte.