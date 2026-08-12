Erstrunden-Krimi im Kreispokal Niederahrs Reserve zwingt FC Kosova in die Verlängerung Marco Rosbach 12.08.2026, 11:20 Uhr

i Jair Francisco Gamarra Martinez (Mitte im weißen Trikot) brachte den TuS Niederahr II bereits in der zweiten Minute gegen den klar favorisierten FC Kosova Montabaur in Führung. Erst nach Verlängerung setzten sich die Gäste durch. Marco Rosbach

Spannender hätte die erste Runde im Pokal der A- und B-Ligisten des Kreises Westerwald/Wied nicht zu Ende gehen können. In packenden 120 Minuten verlangte der TuS Niederahr II dem FC Kosova alles ab. Auch im Parallelspiel reichten 90 Minuten nicht.

Mit zwei 120-Minuten-Krimis ist die erste Runde im Kreispokal Westerwald/Wied der A- und B-Ligisten zu Ende gegangenen. Dabei stand insbesondere das Derby in Niederahr im Fokus, wo die in der Kreisliga B2 beheimatete TuS-Reserve dem in der Kreisliga A3 hoch gehandelten Bezirksliga-Absteiger FC Kosova Montabaur alles abverlangte.







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