Liveticker Rheinlandpokal
Nicht nur in Emmelshausen steht es zur Pause remis
Eng geht es zu in Emmelshausen, hier schirmt der Ex-TuS-Koblenz-Angreifer Dylan Esmel (in Blau) den Ball ab.
Eng geht es zu in Emmelshausen, hier schirmt der Ex-TuS-Koblenz-Angreifer Dylan Esmel (in Blau) den Ball ab.
Mark Dieler

Das Oberliga-Duell FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz in der 3. Rheinlandpokal-Runde ist das Spiel schlechthin aus hiesiger Sicht. In unserem Ticker werfen wir dort speziell einen Blick drauf, aber auch auf alle anderen Spiele im RZ-Gebiet.

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24 Mannschaften kämpfen am Mittwochabend um den Einzug ins Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals. Dort steht ein Klub schon, denn der West-Bezirksligist FSV Salmrohr demontierte am 30. September Rheinlandligist SG Schneifel mit 8:0. Ob es solche Überraschungen auch eine Woche später gibt?
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