Liveticker Rheinlandpokal Nicht nur in Emmelshausen steht es zur Pause remis Mirko Bernd 07.10.2026, 20:29 Uhr

i Eng geht es zu in Emmelshausen, hier schirmt der Ex-TuS-Koblenz-Angreifer Dylan Esmel (in Blau) den Ball ab. Mark Dieler

Das Oberliga-Duell FC Emmelshausen-Karbach gegen TuS Koblenz in der 3. Rheinlandpokal-Runde ist das Spiel schlechthin aus hiesiger Sicht. In unserem Ticker werfen wir dort speziell einen Blick drauf, aber auch auf alle anderen Spiele im RZ-Gebiet.

24 Mannschaften kämpfen am Mittwochabend um den Einzug ins Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals. Dort steht ein Klub schon, denn der West-Bezirksligist FSV Salmrohr demontierte am 30. September Rheinlandligist SG Schneifel mit 8:0. Ob es solche Überraschungen auch eine Woche später gibt?







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