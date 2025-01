SC Idar eine Klasse für sich Neunmeterkiller Furtwängler sticht Vierfach-Düwel aus 12.01.2025, 13:51 Uhr

i Vor 685 Zuschauern "auf der Bein" konnte BSV-Torwart Timo Furtwängler gegen den SV Göttschied nicht viel ausrichten. Später sorgte er als Neunmeterkiller für das Weiterkommen seiner Mannschaft. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein, der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, die Spvgg Nahbollenbach und der Bollenbacher SV haben sich in der Vorrunde der Hallenfußball-Meisterschaft Idar-Obersteins durchgesetzt und die Endrunde erreicht.

Der SC Idar-Oberstein war bei der Vorrunde der Idar-Obersteiner Hallenmeisterschaft eine Klasse für sich. 685 Zuschauer in der Sporthalle „auf der Bein“ in Weierbach erlebten, wie der Oberligist all seine Kontrahenten mit glänzendem Budenzauber auseinander spielte.

