Überraschung in der ersten Runde im Fußball-Rheinlandpokal: Die neue Spielgemeinschaft Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth (Kreisliga A Staffel 6) warf den Ost-Bezirksligisten Sportfreunde Höhr-Grenzhausen aus dem Wettbewerb. Nach fast drei Stunden Brutto-Zeit in Kappel hieß es 10:9 nach Elfmeterschießen für die Hunsrücker. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden.

Der 18. Schütze im Elfmeterschießen war der letzte in Kappel: Höhr-Grenzhausens Carlo Meyer scheiterte mit seinem schwach geschossenen Versuch am überragenden SG-Keeper Robin Hammen. Meyer wird Hammen nicht nur deswegen in schlechter Erinnerung behalten, denn in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit war der aufgerückte Innenverteidiger nach einem Super-Solo beim Stand von 3:3 am reflexartig reagierenden Hammen gescheitert (90.+3). Bei der anschließenden Ecke durfte Meyer freistehend köpfen, aber wieder fand er im toll haltenden Hammen seinen Meister. Hammen war sicherlich der SG-Matchwinner, Meyer der tragische Held bei Höhr.

Traumstart für neue SG: Erste Ecke, Bauch Kaspar, 1:0

In ihrem ersten Pflichtspiel erwischte die neue SG Ober Kostenz/Unzenberg einen Traumstart: Die erste Ecke, getreten von Yannik Klein, drückte der bärenstarke Abwehrchef Patrick Kaspar mit dem Bauch über die Linie zum frühen 1:0 (3.). Höhr-Grenzhausen, zuletzt zweimal in Folge Sechster in der Bezirksliga, zeigte sich kaum geschockt, und traf durch einen strammen 20-Meter-Linksschuss von Mittelstürmer Lukas Urwer zum 1:1 (23.). Die Gäste hatten fast nur den Ball, aber Ober Kostenz setzte wirkungsvolle Nadelstiche – so wie in der 32. Minute, als Karim Ketouati noch an SF-Keeper Philip Gelhard gescheitert war, aber Noah Friedrich den Abpraller reinmachte zum 2:1. Ketouati hatte aber, als er in Szene gesetzt wurde, im Abseits gestanden, was der ansonsten gute Schiedsrichter Dominik Link übersah.

Mit einem weiteren 20-Meter-Flachschuss durch Vangeli Kamtsikis kam Höhr zum 2:2 (57.). Viel mehr Produktives gab es von den Gästen nicht, sie kamen nicht durch die vielbeinige Ober Kostenzer Abwehr. Und dann lag Höhr zum dritten Mal hinten, als Joker Nico Rodenbusch nach einem langen Einwurf von Klein in Torjäger-Manier aus der Drehung ins lange Eck traf (79.). Aber auch die dritte Führung brachte die neue SG nicht über die reguläre Spielzeit, weil Philipp Kiehl nach einem Freistoß am langen Pfosten goldrichtig stand und zum 3:3 eindrückte (83.).

i Jubel bei der SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth nach dem überraschenden Einzug in die zweite Runde des Rheinlandpokals. Dennis Irmiter

Meyer hätte dann in der Nachspielzeit alles klar machen können, aber Hammen war wie gesagt für ihn nicht zu überwinden. Auch nicht beim 18. Elfmeter im Elfmeterschießen. Mit drei gehaltenen und einem verwandelten Elfmeter wurde Hammen zum Matchwinner. „Robin war brutal gut, aber jeder Spieler hat seine Aufgabe mehr als erfüllt. Spielerisch war Höhr schon sehr gut, wir haben es über die körperliche Schiene gewonnen“, meinte der neue SG-Spielertrainer Pascal Endres, der nun auf einen großen Namen in Runde zwei hoffen darf. Für Höhr-Grenzhausen ist dagegen schon Endstation. „Ballbesitz schießt keine Tore, aber wir hatten trotzdem genug Gelegenheiten“, sagte Höhr-Coach Thomas Arzbach: „Der Gegner hat aber überragend verteidigt. So Spiele machen den Reiz des Pokals aus, wenn sich der Außenseiter dann durchsetzt, auch wenn es uns weh tut.“

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – SF Höhr-Grenzhausen n. E. 10:9 (3:3, 3:3, 2:1)

Ober Kostenz: Hammen – Caspar, Kaspar, Engelmann, Y. Klein – Friedrich (51. Bast), Bottlender (77. Albrecht), Endres (81. Schöll), Tittel, Ketouati (120. Tralles) – Weckmann (58. Rodenbusch).

Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Kamtsikis, Meyer, Celik, Schuster (77. Birnbach) – Zimmerschied, Kiehl, Heinz (77. Thiere) – Cardona, Urwer, Hermann.

Schiedsrichter: Dominik Link (Bingen).

Zuschauer: 140.

Tore: 1:0 Kaspar (3.), 1:1 Urwer (23.), 2:1 Friedrich (32.), 2:2 Kamtsikis (57.), 3:2 Rodenbusch (79.), 3:3 Kiehl (83.).

Elfmeterschießen: Caspar scheitert an Gelhardt, Zimmerschied scheitert an Hammen, 4:3 Rodenbusch, 4:4 Kamtsikis, 5:4 Kaspar, 5:5 Hermann, 6:5 Y. Klein, 6:6 Celik, Engelmann vergibt, Thiere scheitert an Hammen, 7:6 Hammen, 7:7 Birnbach, 8:7 Schöll, 8:8 Kiehl, 9:8 Bast, 9:9 Cardona, 10:9 Tralles, Meyer scheitert an Hammen.