Rheinlandpokal-Auslosung Neuauflage des Kreispokal-Halbfinals in Urbar Michael Bongard 07.07.2026, 11:15 Uhr

i Schnelles Wiedersehen: A-Klasse-Aufsteiger SG Werlau/Urbar (schwarze Trikos) begrüßt in der ersten Runde des Rheinlandpokals den Bezirksliga-Neuling SV Binningen. Die Partie gab es erst am 6. Mai in Urbar, Werlau gewann nach Elfmeterschießen und zog ins Kreispokal-Finale ein. Sascha Berkele

Die erste Runde im Rheinlandpokal steht: Während Oberligist FC Emmelshausen-Karbach ein Freilos erwischte, stehen die acht anderen Teilnehmer aus dem Kreis Hunsrück/Mosel vor teils schwierigen Aufgaben.

Marco Schütz, Vizepräsident Seniorenfußball des Fußballverbands Rheinland (FVR), hat die erste Runde im Rheinlandpokal wie gehabt in drei regionalen Töpfen (Mitte, Ost, West) in Koblenz ausgelost. In Runde eins kommt es zu 52 Partien, der FVR verteilte insgesamt zwölf Freilose an Regionalligist und Titelverteidiger Eintracht Trier, an die acht Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, TuS Koblenz, FV Engers, Rot-Weiss Koblenz, Cosmos Koblenz, ...







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