Hallenfußball im Kreis BIR Nach fünf Jahren muss der SC seinen Titel verteidigen 27.11.2024, 13:15 Uhr

i Einen Monat lang, von Ende Dezember bis Ende Januar, weden wieder Zuschauermassen in die Hallen strömen. Michael Greber

Nur die Verbandsgemeinde Baumholder spielt auch in dieser Saison keinen Hallenfußballmeister aus. Ansonsten ist das Budenzauber-Programm im Fußballkreis Birkenfeld wieder komplett. Auch eine Kreismeisterschaft wird wieder ausgetragen.

Nahezu fünf Jahre trägt der SC Idar-Oberstein nun schon die Krone des Hallenfußball-Kreismeisters. Am 25. Januar wird er aber womöglich abdanken müssen. Dann muss der SC versuchen, seinen Titel zu verteidigen, dann wird in der Sporthalle in Niederwörresbach ein neuer Kreismeister ermittelt.

