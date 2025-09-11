Schon vor dem Anpfiff des letzten Zweitrundenspiels im Rheinlandpokal war klar, dass der Sieger in Runde drei auf die Spfr Eisbachtal treffen wird. Letztlich hat sich die SG Hundsangen durch ein 3:1 bei der SG Müschenbach das große Los geangelt.

Das Feld lichtet sich im Wettbewerb um den Fußball-Rheinlandpokal. Noch 32 Mannschaften sind im Rennen, darunter die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, die am Mittwochabend durch ihren 3:1 (0:0) beim Bezirksliga-Ost-Konkurrenten SG Müschenbach/Hachenburg das letzte freie Ticket für die dritte Runde gelöst hat. Damit rehabilitierte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Schäfer nicht nur für den jüngsten 0:6-Aussetzer bei der SG Westerburg, sondern sicherte sich zugleich ein Duell gegen einen großen Nachbarn.

„Klar freuen wir uns jetzt auf ein geiles Derby gegen Eisbachtal.“

Thomas Schäfer, Trainer SG Hundsangen

Vermutlich in der zweiten Oktoberwoche – angesetzt sind alle Drittrundenpartien für Mittwoch, 8. Oktober, 19.30 Uhr – empfängt Hundsangen den Oberligisten Spfr Eisbachtal zu einem Heimspiel, das ein Wiedersehen vieler guter Bekannter, Freunde und ehemaliger Mitspieler garantiert. „Klar freuen wir uns jetzt auf ein geiles Derby gegen Eisbachtal“, sagt Hundsangens Trainer Thomas Schäfer. „Ich glaube, es ist immer etwas Besonderes, sich wieder mit einem solchen Gegner messen zu dürfen, der zwei Klassen höher spielt und bei uns um die Ecke zu Hause ist.“

Nur wenige Stunden nach der Auslosung lag es an Schäfers Mannschaft, die Voraussetzungen für das Nachbarschaftsduell zu schaffen. In der ersten Halbzeit war von Dominanz aber noch nicht viel zu sehen. Vor der Pause sei es „ein Spiel ohne Höhepunkte“ gewesen, fand Schäfer. „Müschenbach hat die Räume sehr eng gemacht und gut und clever verteidigt“, lobte er den Gegner. „Wir hatten gefühlt 70, 80 Prozent Ballbesitz, ohne zwingend zu werden.“ In der Pause nahmen die Gäste einige Anpassungen vor, gerieten dann aber schnell in Rückstand. Jan Lucca Schneider traf in der 47. Minute zum 1:0 für Müschenbach. Doch die Reaktion auf diesen Treffer sei bei seiner Mannschaft sehr gut gewesen, fand Hundsangen-Coach Schäfer. „Wir haben weitergemacht und uns an den Plan gehalten“, sagte er. „Spätestens mit dem 1:1 haben wir den Gegner dominiert.“

„Zu allen drei Toren, die wir kassiert haben, haben wir den Gegner wieder eingeladen. Wir bestrafen uns selbst mit den kleinen Fehlern, die wir machen.“

Ingo Neuhaus, Trainer SG Müschenbach

Julian Hannappel sorgte in der 53. Minute für den Ausgleich und brachte die Gäste neun Minuten später in Führung. Die letzten Zweifel am Einzug in Runde drei beseitigte Jannik Faßbender mit dem Treffer zum 1:3 (90.). „Das Spiel muss viel früher entschieden sein, aber wir haben das in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht und hochverdient gewonnen“, war Thomas Schäfer zufrieden.

Auch sein Gegenüber Ingo Neuhaus sah von seinem Team, das in der Liga noch ohne Sieg ist, eine Leistung, „auf die sich aufbauen lässt“. Er habe sein Team etwas umgestellt, „vor allem auch taktisch“, wie Müschenbachs Trainer erklärte. Man habe um die spielerische Stärke der SG Hundsangen gewusst, schließlich standen sich beide Teams am ersten Spieltag gegenüber (1:1). „Wir waren etwas defensiver, das hat in der ersten Halbzeit total gefruchtet, sodass sie keine Lösungen und Mittel gefunden haben, hier zu Möglichkeiten zu kommen“, so Neuhaus. „Zu allen drei Toren, die wir kassiert haben, haben wir den Gegner wieder eingeladen. Wir bestrafen uns selbst mit den kleinen Fehlern, die wir machen.“

Rheinlandpokal: Die Spiele der dritten Runde

SG Hundsangen (Bezirksliga Ost) – Spfr Eisbachtal (Oberliga)

SG 06 Betzdorf (Bezirksliga Ost) – SG Lautzert-Oberdreis (Bezirksliga Ost)

SG Malberg (Bezirksliga Ost) – FV Engers (Oberliga)

VfB Wissen (Rheinlandliga) – VfB Linz (Rheinlandliga)

TuS Burgschwalbach (Bezirksliga Ost) – SG St. Katharinen (Bezirksliga Ost)

Ahrweiler BC (Rheinlandliga) – SG Mülheim-Kärlich (Rheinlandliga)

SV Oberzissen (Bezirksliga Mitte) – SG Augst Eitelborn (Bezirksliga Mitte)

TuS Kirchberg (Rheinlandliga) – TuS Koblenz (Oberliga)

TuS Immendorf (Rheinlandliga) – FC Emmelshausen-Karbach (Oberliga)

SV Laubach (Rheinlandliga) – Rot-Weiss Koblenz (Oberliga)

SG 99 Andernach (Rheinlandliga) – Cosmos Koblenz (Oberliga)

RW Wittlich (Rheinlandliga) Eintracht Trier (Regionalliga)

SV Föhren (Kreisliga A 7) – FV Hunsrückhöhe (Rheinlandliga)

FSV Trier-Tarforst (Bezirksliga West) – SG Hochwald (Rheinlandliga)

SG Ellscheid (Bezirksliga West) – FC Bitburg (Rheinlandliga)

FSV Salmrohr (Bezirksliga West) – TuS Schweich (Bezirksliga West)