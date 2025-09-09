Es ist das letzte der insgesamt 32 Zweitrunden-Spiele des Fußball-Rheinlandpokals – und für beide Seiten ein enorm wichtiges. In der Bezirksliga hatten die SG Müschenbach und die SG Hundsangen zuletzt Rückschläge zu verdauen.

Eines ist ausgeschlossen bei diesem schnellen Wiedersehen zwischen der SG Müschenbach/Hachenburg und der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Ein Unentschieden wie am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost, als sich beide Teams 1:1 trennten, kann es am Mittwochabend (19.30 Uhr) in Hachenburg nicht geben. Es geht im Rheinlandpokal um den Einzug in Runde drei, es muss also einen Sieger geben, ob nun nach 90 oder 120 Minuten oder gar erst nach Elfmeterschießen.

„Wir wollen eine Runde weiterkommen und anders auftreten als am Samstag. Wenn uns das gelingt, finden wir auch wieder in die Erfolgsspur zurück.“

Thomas Schäfer, Trainer SG Hundsangen

Einen Favoriten zu benennen, fällt nach dem vergangenen Wochenende schwer. Die Müschenbacher haben in der Liga aus fünf Spielen erst zwei Unentschieden geholt, dafür setzte es für die besser gestarteten Hundsangener zuletzt einen herben Dämpfer bei der 0:6-Klatsche in Westerburg. Die musste auch der neue Trainer Thomas Schäfer erst einmal verkraften, die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hätte nicht schlechter laufen können. Verdaut sei das Spiel nicht, „aber aufgearbeitet“, sagt Schäfer und richtet den Blick nach vorn: „Ich bin froh, dass wir die Chance haben, am Mittwoch zu spielen.“ Nach solchen Niederlagen sei es gut, schnell auf den Platz zu können, um zu zeigen, dass es besser geht. „Das wird das Ziel sein“, betont Hundsangens Trainer. „Wir wollen eine Runde weiterkommen und anders auftreten als am Samstag. Wenn uns das gelingt, finden wir auch wieder in die Erfolgsspur zurück.“

Von dieser sind die Müschenbacher aktuell weit entfernt. Im Pokal setzte sich die Mannschaft des neuen Trainers Ingo Neuhaus beim Ww/Wied-A-Ligisten SSV Heimbach-Weis nach Elfmeterschießen durch, wartet aber seitdem auf einen Pflichtspielsieg. „Momentan sind wir in einer schwierigen Phase“, sagt der SG-Coach, der von knappen und zum Teil „total unnötigen“ Niederlagen berichtet. Man habe versäumt, sich zu belohnen, und es dem durch eigene Fehler zu leicht gemacht.

„Das alles zehrt an den Nerven. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis.“

Ingo Neuhaus, Trainer SG Müschenbach

„In keinem Spiel war der Gegner so überragend, dass er uns an die Wand gespielt hat. Aber wir machen aus unseren Chancen zu wenige Tore.“ Hinzu käme unfassbares Verletzungspech. So zog sich Felix Velten auch noch einen Wadenbeinbruch zu. „Das alles zehrt an den Nerven. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis.“ Ob es gegen Hundsangen reicht, müsse sich zeigen. Mut macht, dass der Punkt am ersten Spieltag „hochverdient erkämpft“ war, wie Neuhaus betont.