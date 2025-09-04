Ohne sich ein Bein ausreißen zu müssen hat Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich die dritte Runde im Rheinlandpokal erreicht, mit 5:0 (2:0) setzte man sich beim klassentieferen Mitte-Bezirksligisten SG Viertäler Oberwesel durch.

„Jetzt müsst Ihr das Ding aber bitte auch gewinnen“, verabschiedete sich Rafael Sousa, Trainer des Bezirksligisten, von Stefan Zeidan, dem Fan- und Inklusionsbeauftragten der SG 2000: „Dann können wir wenigstens sagen, dass wir gegen den späteren Sieger ausgeschieden sind.“ Angenehme Erinnerungen beschlichen derweil David Peifer, der bei der SG 2000 den berufsbedingt verhinderten Trainer Nenad Lazarevic vertrat: „2022 stand ich mit Karbach im Finale. Auch damals mussten wir im ersten Spiel des Wettbewerbs in Oberwesel ran.“ Doch wird es noch einige Monate dauern, ehe feststeht, ob der Weg ins Finale erneut über Oberwesel führte.

„Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir uns gut geschlagen.“

Rafael Sousa, Trainer SG Viertäler Oberwesel

Die Fünferkette Oberwesels war indes keine erklärte Maßnahme, um gegen den offensivstarken Gegner Beton anzurühren, sondern der angespannten personellen Situation geschuldet. „In der Liga haben wir zuletzt zwischen Vierer- und Fünferkette variiert und wollen weiterhin flexibel bleiben“, erklärte Sousa. Mit Keeper Leonit Ademaj und Linksverteidiger Till Bast standen zwei A-Junioren auf dem Feld, die in den Wochen zuvor schon einiges an Einsatzzeiten angesammelt haben. Immerhin gelang es, den höherklassigen Gegner über weite Strecken vom Tor fernzuhalten. Bis auf die zwei Fälle, in denen Mittelstürmer Martin Jacobs (früher Karbach) bei Ballannahme und Abschluss zu viel Platz hatte und zweimal jubeln durfte (14., 17.). Auf Unverständnis bei großen Teilen des Publikums stieß eine Szene in der 41. Minute: Gelb gab es gegen SG-Spieler Maxim Pede wegen einer angeblichen Schwalbe, obwohl es eine Berührung seitens Julian Stüber gegeben hatte und daher ein Elfmeter fällig gewesen wäre.

Bis zur Entscheidung dauerte es jedoch, während die Platzherren sich mit dem Herausspielen von Torchancen ebenfalls schwer taten und ein Distanzschuss von Chris Jäckel, der über das Tor ging (62.), immerhin für etwas Gefahr sorgte. Die Gäste schonten einige Stammkräfte, der erkältete Torjäger Pascal Steinmetz musste überhaupt nicht eingreifen. Bemerkbar machte sich jedoch, dass bei der SG 2000 in der Offensive die Abstimmung untereinander noch ausbaufähig ist, da trotz hohen Ballbesitzanteilen phasenweise wenig Abschlüsse verzeichnet wurden. Durch die Joker Dominic Fuß und Paul Heuser kam frischer Wind hinein: Fuß besorgte das 0:3 (72.), ehe Heuser erst für Yannic Semmler auflegte (74.) und mit einem Distanzschuss den Schlusspunkt zum 0:5 setzte (88.). „Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir uns gut geschlagen“, so Sousa, während sich Peifer die Vorstellung seiner Akteure „souverän“ fand: „Es gibt immer Momente, die einen kleinen Gegner groß werden lassen. Die haben wir vermieden.“

SG Viertäler Oberwesel – SG Mülheim-Kärlich 0:5 (0:2)

Oberwesel: Ademaj – Gellings (71. Elmas), Tumko, C. Jäckel, J. Stüber, Bast – Dietel, Musa (78. Dietz), Mitchard (59. L. Stüber) – J. Henzel (62. Hochstein), Hammen.

Mülheim-Kärlich: Lehmann – Ternes (65. Rron), Wilmsmann, Fritsch, Scheu (65. Heuser) – Heine – Pede, Semmler, Hillen, Platzek (73. Weis) – Jacobs (65. Fuß).

Schiedsrichter: Oliver Sons (Koblenz).

Zuschauer: 70.

Tore: 0:1 Jacobs (14.), 0:2 Jacobs (17.), 0:3 Fuß (72.), 0:4 Semmler (74.), 0:5 Heuser (88.).