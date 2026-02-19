Vor Re-Start beim Kiersper SC Mudersbachs dritter Sommer-Neuzugang kommt aus Malberg Moritz Hannappel 19.02.2026, 19:00 Uhr

i Trainer Timo Schlabach (links) stellt mit Niklas Utsch (rechts) den dritten Sommertransfer der SG Mudersbach/Brachbach vor. Scheurer/SG Mudersbach

Am Sonntag wird es wieder in der Bezirksliga Westfalen Staffel 5 ernst für die SG Mudersbach. Vorher machten die Verantwortlichen einen weiteren Neuzugang für den Sommer klar. Der 30-jährige Defensivspieler kickt derzeit in der Bezirksliga Ost.

Während sich die SG Mudersbach/Brachbach auf den Re-Start der Bezirksliga Westfalen Staffel 5, bei dem sie am Sonntag (15 Uhr) beim Kiersper SC gastiert, vorbereitet, tüteten die Verantwortlichen der Sportgemeinschaft einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit ein.







