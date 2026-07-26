Favoritensieg beim Erzquell Cup 2026. Der westfälische Bezirksligist triumphierte abermals beim VG-Pokal. Im Finale setzten sich die Mudersbacher gegen den gastgebenden SV Adler Niederfischbach durch, die zuvor in den Spielen perfekt blieben.
Lesezeit 1 Minute
Sie waren als klassenhöchste Mannschaft und Seriensieger im Vorfeld der Favorit auf den Turniersieg. Am Ende durften sie auch feiern: Die SG Mudersbach/Brachbach feierte am Samstag das vierte Mal in Folge über den Pokaltriumph der Verbandsgemeinde Kirchen.