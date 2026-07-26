Vierter SG-Erfolg in Serie
Mudersbach sichert sich erneut den Pokal der VG Kirchen
Bekanntes Bild: Die SG Mudersbach/Brachbach sicherte sich das vierte Mal in Folge den Pokal der Verbandsgemeinde Kirchen.
Bekanntes Bild: Die SG Mudersbach/Brachbach sicherte sich das vierte Mal in Folge den Pokal der Verbandsgemeinde Kirchen.
Manfred Böhmer/balu

Favoritensieg beim Erzquell Cup 2026. Der westfälische Bezirksligist triumphierte abermals beim VG-Pokal. Im Finale setzten sich die Mudersbacher gegen den gastgebenden SV Adler Niederfischbach durch, die zuvor in den Spielen perfekt blieben.

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Sie waren als klassenhöchste Mannschaft und Seriensieger im Vorfeld der Favorit auf den Turniersieg. Am Ende durften sie auch feiern: Die SG Mudersbach/Brachbach feierte am Samstag das vierte Mal in Folge über den Pokaltriumph der Verbandsgemeinde Kirchen.
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