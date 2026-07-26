Vierter SG-Erfolg in Serie Mudersbach sichert sich erneut den Pokal der VG Kirchen Moritz Hannappel 26.07.2026, 12:45 Uhr

i Bekanntes Bild: Die SG Mudersbach/Brachbach sicherte sich das vierte Mal in Folge den Pokal der Verbandsgemeinde Kirchen. Manfred Böhmer/balu

Favoritensieg beim Erzquell Cup 2026. Der westfälische Bezirksligist triumphierte abermals beim VG-Pokal. Im Finale setzten sich die Mudersbacher gegen den gastgebenden SV Adler Niederfischbach durch, die zuvor in den Spielen perfekt blieben.

Sie waren als klassenhöchste Mannschaft und Seriensieger im Vorfeld der Favorit auf den Turniersieg. Am Ende durften sie auch feiern: Die SG Mudersbach/Brachbach feierte am Samstag das vierte Mal in Folge über den Pokaltriumph der Verbandsgemeinde Kirchen.







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