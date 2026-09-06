Trotz Chancenwucher der SG
Mudersbach mit Last-Minute-Sieg in Kierspe
Mit vollem Einsatz zur Verteidigung der Tabellenspitze: Die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) ist weiterhin Erster in der Bezirk
Mit vollem Einsatz zur Verteidigung der Tabellenspitze: Die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) ist weiterhin Erster in der Bezirksliga Westfalen.
Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen verteidigt die SG Mudersbach/Brachbach die Spitze mit einem späten 2:1-Sieg. Trotz Chancenwucher und Spielabbruch im Pokal bleibt der Erfolgskurs ungebrochen.

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Die SG Mudersbach/Brachbach hat am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) die Tabellenführung verteidigt. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen den Kiersper SC betrieb die SG über den Großteil der Spielzeit Chancenwucher, konnte sich in der Nachspielzeit aber doch noch mit den drei Punkten belohnen.
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