Die Pokalfinalspiele bedeuten für die Fußballer den Höhepunkt des Jahres. Der Kreis derer, die für eine Teilnahme infrage kommen, hat sich am Mittwochabend weiter gelichtet. Im C-Pokal musste Titelverteidiger TuS Nassau II schon die Segel streichen.
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Das Viertelfinale im Bitburger Fußball-Kreispokal der Ligen A und B nimmt weiter Konturen an. Mit der SG Rheinhöhen und dem TuS Holzhausen haben nach der SG Gückingen/Altendiez/Hirschberg (6:1 bei der TuS Burgschwalbach II), der SG Reitzenhain/Bogel/Bornich (4:3 gegen SG Birlenbach/Schönborn/Holzappel) und SV Diez-Freiendiez (4:3 bei der SG Mühlbachtal) zwei weitere Favoriten das Ticket für die Runde der letzten acht gelöst.