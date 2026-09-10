Enge Spielverläufe
Mosels erfolgreiche Rückkehr auf die Silberau
Youngster Jannes Hehner brachte die SG Rheinhöhen beim Pokalspiel in Bad Ems mit 1:0 in Führung. Nach 120 Minuten hieß es dann 2
Youngster Jannes Hehner brachte die SG Rheinhöhen beim Pokalspiel in Bad Ems mit 1:0 in Führung. Nach 120 Minuten hieß es dann 2:1 für die Kombinierten
Andreas Hergenhahn

Die Pokalfinalspiele bedeuten für die Fußballer den Höhepunkt des Jahres. Der Kreis derer, die für eine Teilnahme infrage kommen, hat sich am Mittwochabend weiter gelichtet. Im C-Pokal musste Titelverteidiger TuS Nassau II schon die Segel streichen.

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Das Viertelfinale im Bitburger Fußball-Kreispokal der Ligen A und B nimmt weiter Konturen an. Mit der SG Rheinhöhen und dem TuS Holzhausen haben nach der SG Gückingen/Altendiez/Hirschberg (6:1 bei der TuS Burgschwalbach II), der SG Reitzenhain/Bogel/Bornich (4:3 gegen SG Birlenbach/Schönborn/Holzappel) und SV Diez-Freiendiez (4:3 bei der SG Mühlbachtal) zwei weitere Favoriten das Ticket für die Runde der letzten acht gelöst.
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