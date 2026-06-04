Am Samstag reicht ein Remis Moosakhanis spätes Traumtor lässt ganz Betzdorf beben Thomas Hardt 04.06.2026, 08:23 Uhr

i Betzdorfs Torjäger Temel Uzun (in Grün-Weiß) hatte gegen die Verteidigung des TuS Mosella Schweich (in Blau-Schwarz) einen schweren Stand. Manfred Böhmer/balu

Ein spätes Traumtor im Duell der Rheinlandliga-Aufstiegsrunde sichert Betzdorf ein 1:1 gegen Schweich. In Mayen reicht nun ein Remis. Die Gäste aus der Bezirksliga West feierten nach Abpfiff den feststehenden Aufstieg.

Die Aufstiegsfrage zur Rheinlandliga ist ansatzweise geklärt. Im zweiten Duell dieser Qualifikationsrunde trennten sich die SG 06 Betzdorf und der TuS Mosella Schweich mit 1:1 (0:0). Ein Ergebnis was den Gästen reichte und dementsprechend nach Spielende gefeiert wurde.







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