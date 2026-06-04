Ein spätes Traumtor im Duell der Rheinlandliga-Aufstiegsrunde sichert Betzdorf ein 1:1 gegen Schweich. In Mayen reicht nun ein Remis. Die Gäste aus der Bezirksliga West feierten nach Abpfiff den feststehenden Aufstieg.
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Die Aufstiegsfrage zur Rheinlandliga ist ansatzweise geklärt. Im zweiten Duell dieser Qualifikationsrunde trennten sich die SG 06 Betzdorf und der TuS Mosella Schweich mit 1:1 (0:0). Ein Ergebnis was den Gästen reichte und dementsprechend nach Spielende gefeiert wurde.