Im Vorfeld gab es Diskussionen um die Ansetzung des Derbys im Rheinlandpokal zwischen dem TuS Montabaur und der Spvgg EGC Wirges. Auf dem Platz schien die Drittrundenpartie schon längst entschieden, ehe die Gastgeber noch mal für Spannung sorgten.
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In der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals kam es zum Derby des TuS Montabaur gegen den Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges, das die Gäste beim Bezirksliga-Zweiten knapp mit 4:3 (2:1) für sich entscheiden und sich so fürs Achtelfinale qualifizierten.