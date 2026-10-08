Wirges steht im Achtelfinale Montabaurs Aufholjagd gegen die EGC endet beim 3:4 Helmut Rosbach 08.10.2026, 06:27 Uhr

i Der Wirgeser Samet Sögünmez (links) fühlte sich an alter Wirkungsstätte pudelwohl und traf doppelt beim Sieg gegen den TuS Montabaur, für den Niklas Heuser (rechts) kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzte. Andreas Hergenhahn

Im Vorfeld gab es Diskussionen um die Ansetzung des Derbys im Rheinlandpokal zwischen dem TuS Montabaur und der Spvgg EGC Wirges. Auf dem Platz schien die Drittrundenpartie schon längst entschieden, ehe die Gastgeber noch mal für Spannung sorgten.

In der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals kam es zum Derby des TuS Montabaur gegen den Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges, das die Gäste beim Bezirksliga-Zweiten knapp mit 4:3 (2:1) für sich entscheiden und sich so fürs Achtelfinale qualifizierten.







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