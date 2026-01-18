Masters-Titel verteidigt Mörschbacher machen es auch an der Mosel Michael Bongard 18.01.2026, 16:57 Uhr

i Wieder Masterssieger: Bezirksligist SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen verteidigte seinen Titel. Zum Siegerteam gehörten (stehend, von links) Co-Trainer Marc Thiele, Daniel Römer, Spielertrainer Simon Peifer, Leon Schulzki, Semih Backes, Leon Menk, Co-Trainer Marvin Schulzki sowie (kniend, von links) Tom Thiele, Jonas Melsheimer, Leon Roth und Leo Wilhelm. Sascha Berkele

Die SG Mörschbach hat ihren Titel beim 32. Hallenmasters des Kreises Hunsrück/Mosel verteidigt. Nur 150 Zuschauer sahen im neuen Austragungsort den Triumph des Bezirksligisten. Nach dem Masters gab es mehr Kritik als Lob an den vielen Neuerungen.

Die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen hat ihren Titel beim 32. Hallenmasters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal verteidigt: Im neuen Austragungsort Treis-Karden schlug der Bezirksligist im Endspiel den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach mit 5:2 und heimste 1000 Euro Siegprämie ein.







