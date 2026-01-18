Die SG Mörschbach hat ihren Titel beim 32. Hallenmasters des Kreises Hunsrück/Mosel verteidigt. Nur 150 Zuschauer sahen im neuen Austragungsort den Triumph des Bezirksligisten. Nach dem Masters gab es mehr Kritik als Lob an den vielen Neuerungen.
Die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen hat ihren Titel beim 32. Hallenmasters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal verteidigt: Im neuen Austragungsort Treis-Karden schlug der Bezirksligist im Endspiel den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach mit 5:2 und heimste 1000 Euro Siegprämie ein.