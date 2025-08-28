Rund eine Stunde sah es so aus, als könne Bezirksligist SG Mörschbach in die dritte Runde des Rheinlandpokals einziehen. Aber dann war „Dampfwalzen-Zeit“ beim Rheinlandligisten TuS Immendorf, der noch mit 5:1 gewann.

Der Bezirksligist SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen ist raus aus dem Fußball-Rheinlandpokal: In Runde zwei zog man nach guten 60 Minuten gegen den eine Etage höher angesiedelten Rheinlandligisten TuS Immendorf mit 1:5 (1:1) den Kürzeren. Mit drei Treffern binnen sieben Minuten machten die Koblenzer Vorstädter Mitte des zweiten Durchgangs in Mörschbach alles klar.

„Das Spiel hatte aus unserer Sicht zwei Schlüsselszenen“, wollte Heim-Co-Trainer Marc Thiele nach der Begegnung herausgestellt wissen. „Vor dem 1:2 pennen wir, lassen Robin Reichert allein. Und zwei Minuten später darf der Linienrichter niemals auf Abseits entscheiden – da laufen wir Drei auf Einen – das wäre direkt nach dem Rückstand das sichere 2:2 gewesen.“ Womöglich hat Mörschbachs Übungsleiter damit recht. Was feststeht: Die Stunde zuvor gestalteten die Gastgeber ausgeglichen, ließen vor allem wenig zu.

Nach Pausentee spielt erst nur die SG﻿

Die erste knappe halbe Stunde ging so ziemlich ohne Chancen über die Bühne, Immendorf hatte mehr Spielanteile, aber eben auch keine Einschussgelegenheiten. Bis Minute 28. Marko Slowik zog über links mit viel Dampf an zwei Mörschbachern vorbei und traf mit rechts zum 0:1 (28.). Doch hinten präsentierte sich der Gast wenig sattelfest. Der hoch aufgeschossene Innenverteidiger Lukas Claus tauchte unter einem langen Schlag, der gefühlt ewig unterwegs war, hindurch. SG-Spielertrainer Simon Peifer hatte längst spekuliert, brachte sich in Position und schloss erfolgreich ab – 1:1 (38.). Nach dem Pausentee spielte erst einmal nur die SG. Zwei Daniel-Römer-Fackeln (47., 57.) sowie die Abschlüsse von Co-Trainer-Sohn Tom Thiele (49.) und Robin Gründer (51.) fanden aber nicht ihr Ziel.

Im Gegensatz dazu entschied Immendorf im Anschluss die Partie. Beim eingangs erwähnten 1:2 (61.) setzte sich Mittelstürmer Reichert klug im Rücken von Leon Schulzki ab und verwertete per Direktabnahme die Hereingabe des eingewechselten Maximilian Fischer. Eine scharfe Ecke von Mattis Thörner wurschtelte sich Keeper Silas Kiefer wohl selbst hinter die Linie, spätestens nach dem Gestocher im Anschluss hieß es 1:3 (66.). Dann hatte noch der gekommene Marcel Gimm seine Auftritte: Zunächst mit einem Linksschuss in den Winkel zum 1:4 (68.), dann per Kopf zum 1:5-Schlusspunkt (89.).

Thiele und Peifer: So langsam müssen Erfolgserlebnisse her

„Das 1:4 fiel viel zu einfach, nur Geleitschutz von uns“, ärgerte sich Thiele noch im Nachgang. Worin sich Thiele und Peifer nach dem Spiel überaus einig waren, ist folgende Aussage: „So langsam müssen Erfolgserlebnisse her.“ Gästecoach Marvin Schenk fasste passend zusammen: „Wir haben viel durchrotiert, auch weil wir sehr ausgeglichen besetzt sind. Deswegen kann das auch nie eine Ausrede für irgendwas sein. Eigentlich hatten wir den unebenen Platz gut angenommen, gingen auch in Führung. Das 1:1 darf so nie passieren. Die Viertelstunde nach dem Seitenwechsel fand ich ganz schlimm von uns. Mit dem 1:2 begannen dann 20 Minuten, in denen wir wie eine Dampfwalze über Mörschbach hinweg sind. Pflichtaufgabe bestanden.“

SG Mörschbach/Argenth./Liebsh. – TuS Immendorf 0:5 (1:1)

Mörschbach: Kiefer – Lorenz, M. Schulzki, L. Schulzki, Thiele – Gründer (64. Paul), Backes, Wilhelm – Peifer, Menk(73. Schneider), Römer.

Immendorf: Kliesrath – Wild, Claus (84. Jarski),Thörner – Slowik, Nicolay, Bruker(63. Webel), Kilian, Ferdinand(7. Fischer) – Ohlig (63. Knopp), Reichert (63.Gimm).

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Hausen).

Zuschauer: 110.

Tore:0:1 Slowik (28.), 1:1 Peifer (38.), 1:2 Reichert (61.), 1:3 Kiefer (62., Eigentor), 1:4, 1:5 Gimm (68., 89.).﻿