Die Fahrt war beschwerlich mit 90 Kilometern einfache Strecke, das Spiel war es nur die Hälfte der Kilometer, nämlich 45 Minuten lang, für die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen. Der Mitte-Bezirksligist setzte sich mit 8:1 (2:1) ganz klar bei der FSG Vordereifel Kirchwald aus der Kreisliga B Staffel 8 durch und steht in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals.

Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer, der einer von drei Doppelpackern der Gäste war, hatte 90 Minuten eine klare Angelegenheit gesehen, aber erst in Abschnitt zwei wurde es deutlich: „In der ersten Halbzeit hatten wir noch nicht ganz so viele Chancen, in der zweiten Halbzeit war es aber gut.“ Einen kleinen Schönheitsfehler sah er zwar, aber den Gegentreffer des Teams, das acht Kilometer nordwestlich von Mayen beheimatet ist, konnte er verschmerzen: „Es war ein Konter, den sie mit einem 20-Meter-Schuss abgeschlossen haben.“ Diesen Schuss brachte Dennis Fücks in der zweiten Nachspielzeit-Minute von Hälfte eins im Mörschbacher Tor unter. Nervös machte das aber keinen bei den Gästen.

Peifer: Keine Verletzten, alles gut

Denn Mörschbach setzte seine Überlegenheit in den zweiten 45 Minuten dann auch zwingender in Tore um. Im ersten Durchgang hatten „nur“ Robin Gründer zum 1:0 (3.) und Peifer zum 2:0 (33.) getroffen. Daniel Römer eröffnete den Torreigen nach 48 Minuten zum 3:1, der zur Pause eingewechselte Joel Paul traf in der 62. und 69. Minute doppelt zum 4:1 und 5:1, Peifer machte in der 75. Minute seinen zweiten Treffer, Römer in der 89. Minute. Zwischen dem 6:1 und dem 8:1-Endstand durfte sich noch Marvin Schulzki in die Torschützenliste eintragen, er markierte das 7:1 (82.). „Keine Verletzten, alles gut“, zog Peifer ein kurzes und prägnantes Fazit vor dem Start am Sonntag in der Bezirksliga daheim gegen Aufsteiger SG Augst Eitelborn.

Mörschbach: Roth – Backes (64. Elz), Merg (60. Korbion), Gründer (45. Paul), Peifer, Römer, Heydorn, M. Schulzki, Wilhelm, Melsheimer (70. Thiele), L. Schulzki.