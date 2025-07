Die Mannschaften steigen in diesen Tagen allmählich in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison ein. Da stellt sich den Abteilungsleitern, Trainern, Spielern und nicht zuletzt den Anhängern der Vereine die Frage, wann mit den Spielplänen zu rechnen ist? Kreissachbearbeiter Alexander Wiediker (Diez) weilt an diesem Freitag bei einer Tagung des Verbandes in Koblenz, bei der zunächst die kreisübergreifenden Staffeln mithilfe des Computers festgelegt und in der Folge sukzessive die Spielpläne erstellt werden. „Anfang der kommenden Woche gehen dann Entwürfe der Spielpläne raus. Wir müssen zunächst aber die Planungen in der Rheinland- und Bezirksliga abwarten“, so Wiediker, der die Funktionäre dann für Mittwoch, 16. Juli, zur turnusmäßigen Staffeltagung ins Bad Emser Gasthaus „Alt Ems“ bittet, um die neue Runde organisatorisch weiter voranzubringen und vor allem Feinjustierungen an den Spielplänen vorzunehmen.