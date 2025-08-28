6 der insgesamt 32 Tickets für die dritte Runde des Fußball-Rheinlandpokals sind noch zu vergeben. So spielen in der kommenden Wochen unter anderem die Oberligisten Eisbachtal und Engers. Im Osten des Verbandes gab es am Mittwochabend Überraschungen.

Das Gros der Entscheidungen im Kampf um den Einzug in die dritte Runde des Fußball-Rheinlandpokals ist gefallen. Nicht mehr dabei ist Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges, der sich beim Bezirksliga-Aufsteiger SG St. Katharinen geschlagen geben mussten. Für einen Paukenschlag sorgte die SG Augst Eitelborn aus der Bezirksliga Mitte, die Rheinlandliga-Aufsteiger FV Rübenach aus dem Wettbewerb kegelte. Nichts anbrennen ließen die Rheinlandligisten VfB Linz (beim TuS Asbach) und VfB Wissen (beim TuS Montabaur). Im Duell der Ost-Bezirksligisten fertigte die TuS Burgschwalbach den FC Borussia Niederroßbach ab, während es im Spiel zwischen der SG Lautzert und der SG Westerburg in die Verlängerung ging.

i Doppeltorschütze Fynn Ande Altenhofen (links) brachte die TuS Burgschwalbach gegen den FC Borussia Niederroßbach (rechts Torwart Jan Klöckner) in Führung und setzte beim 4:0-Pokalsieg auch den Schlusspunkt. Andreas Hergenhahn

TuS Burgschwalbach – FC Borussia Niederroßbach 4:0 (1:0). „Wir hätten wahrscheinlich noch bis Donnerstagvormittag spielen können und hätten kein Tor erzielt“, sah Gästetrainer Metin Kilic bei seinem Team zwar rund 70 Prozent Ballbesitz, aber wenig Inspiration. „Wir haben kaum eine klare Chance herausgespielt gegen tiefstehende Burgschwalbacher.“

Die Westerwälder fanden im Märchenwald keinen richtigen Zugriff und leisteten sich viele Fehlpässe. Zwei Ballverluste führten prompt auch zu Gegentoren, zudem traf die TuS zweimal nach Standardsituationen. „Der Sieg ist das Ergebnis aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Heute haben sich alle an unseren Plan gehalten und eine disziplinierte Leistung gezeigt“, so Burgschwalbachs Trainer Timo Wimmer.

Mit viel Wille und Leidenschaft verdienten sich die Gastgeber den Einzug in die dritte Runde. Fynn Altenhofen nach einer Freistoßflanke Julian Ohlemachers von der rechten Seite (18.), Ohlemacher per Doppelschlag nach Balleroberungen (47., 55.) und nochmals Altenhofen, der einen Freistoß von Luca Krugel über die Linie drückte (73.), schossen den klaren Sieg heraus.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod n.V 2:1 n.V. (1:1, 0:0). Die SG Lautzert-Oberdreis und die SG Westerburg boten den Zuschauern eine von drei Partien des Pokal-Mittwochs mit Verlängerung. Hier wurde Maximilian Strauch zum Matchwinner für den Hausherren. In der 112. Minute erzielte er den entscheidenden Treffer.

Von der ersten Minute an entwickelte sich der erwartete Pokalkampf mit hoher Intensität und vielen Zweikämpfen. „Wir haben den Kampf auf dem schwierig zu bespielenden Platz gut angenommen. Am Ende hat die etwas glücklichere Mannschaft gewonnen“, gratulierte Westerburgs Trainer Christian Hartmann den Gastgebern zum Sieg. Hartmann hatte zunächst das Gefühl, das erste Tor könnte die Partie schon entscheiden. Es gehörte den Einheimischen. Nach einem Missverständnis zwischen Julian Jung und Schlussmann Niklas Leukel stand Jung als Eigentorschütze in der Statistik (51.).

Mit guter Moral kam der Rheinlandliga-Absteiger zurück. Lars-Hendrik Jungs Foulelfmeter-Tor zum 1:1 (83.) brachte die Begegnung in die Verlängerung, in der Strauch den Schlusspunkt setzte. „Bei allem Kampf war es ein faires, respektvolles Spiel. Wir haben gegenüber dem Spiel am Wochenende ein paar Umstellungen vorgenommen. Alle Jungs, die reingekommen sind, haben ihre Sache gut gemacht“, sagte Lautzerts Trainer Justin Keeler. „Meine Mannschaft hat 120 Minuten lang alles reingeworfen.“

SG St. Katharinen-Vettelschoß – Spvgg EGC Wirges 2:0 (0:0). Überraschung in Vettelschoß: Durch zwei Tore durch den eingewechselten Lirijon Krasniqi (49., 80.) sind die Gastgeber durch einen verdienten Sieg in die nächste Runde eingezogen und haben dem klassenhöheren Gast das Nachsehen gegeben. „Heute haben wir leider alles vermissen lassen, was es benötigt hätte, um eine Runde weiterzukommen“, sagte EGC-Trainer Sven Baldus zum Ausscheiden. „Jetzt müssen wir schnell die Niederlage abschütteln und uns auf das Spiel am Samstag gegen Rübenach vorbereiten.“

St. Katharinens Coach Christoph Binot strahlte: „Das war heute eine sensationelle Leistung meiner Mannschaft. Wir haben verdient gewonnen. In der Defensive haben wir nur sehr wenig zugelassen.“ Wirges hatte mit einem Pfostenschuss in der ersten Hälfte und einem Freistoß, den der eingewechselte SG-Schlussmann Jonas Müller aus dem Winkel fischte, seine beiden gefährlichsten Aktionen. „Wir hatten die größeren Torchancen und haben die Räume von Wirges gut genutzt“, so Binot. Nachdem Louis Wilmes im ersten Abschnitt die Latte getroffen hatte, machte es Krasniqi nach dem Seitenwechsel zweimal besser.

i Benjamin Niklaus (links) und Justin Nagel (hinten) waren zwei der drei Torschützen, die ihre SG Malberg im Zweitrundenspiel bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz (rechts Lucas Ebenig) nach dem 0:1-Pausenrückstand zum Sieg schossen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Malberg/Elkenroth/Roseneheim/Kausen 1:3 (1:0). Rheinlandliga-Absteiger SG Malberg hat in Salz seinen ersten Pflichtspielsieg der Saison gelandet. Durch drei Tore von Benjamin Niklaus (49.), Tim Henning (74.) und Justin Nagel (86.) drehte die Mannschaft von Florian Hammel den 0:1-Pausenrückstand in ihre Richtung. Timon Konstantinidis hatte Herschbach in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (41.).

„Wir waren nah dran – zumindest an der Verlängerung. Leider haben wir eine mega Chance zum 2:2 vergeben und im Gegenzug das 1:3 kassiert“, schilderte Herschbachs Trainer Dirk Hannappel die entscheidende Sequenz des Spiels. Hannappel fühlte sich an den Verlauf des Bezirksliga-Spiels gegen Niederroßbach erinnert. Florian Hammel bezeichnete den Rückstand als „unglücklich“. „Wir haben zuvor mehrere Chancen vergeben. Unsere Leistung war aber ordentlich und wir haben das Wichtigste im Pokal erreicht: Wir sind weitergekommen.“

TuS Asbach – VfB Linz 0:3 (0:2). Im Neuwieder Kreisduell hat der Favorit vom Kaiserberg eine souveräne Leistung abgerufen und sich in Asbach leistungsgerecht durchgesetzt. Der VfB schloss im Mittelfeld geschickt die Räume und gab dem TuS kaum Möglichkeiten zur Entfaltung. Linz trat in der ersten Halbzeit bissiger und präsenter auf, sodass die 2:0-Führung nach Toren von Linus Tücke (16.) und Manuel Rott (41.) verdient war.

i Der VfB Linz (schwarze Trikots, hier mit Fabio Schopp) wurde als Rheinlandligist seiner Favoritenrolle gerecht und ließ im Neuwieder Kreisduell beim Bezirksligisten TuS Asbach nichts anbrennen auf dem Weg in Runde drei. Heinz-Werner Lamberz

„Wir waren sehr konzentriert und hatten viele gute Ballbesitzaktionen“, analysierte der Linzer Trainer Thomas Schuster. Mit dem 0:3 durch Adis Siljkovic (68.) war die Partie, die im zweiten Durchgang in weiten Sequenzen vor sich hinplätscherte, entschieden. „In der zweiten Halbzeit ist es uns gelungen, ein paar Nadelstiche zu setzen, insgesamt reichte es aber nicht aus, um eine gute Linzer Mannschaft zu schlagen. Das Ergebnis geht in Ordnung“, bewertete TuS-Trainer Simone Floris.

TuS Montabaur – VfB Wissen 1:4 (1:1). Der Rheinlandligist von der Sieg hat es sich in der ersten Halbzeit durch Ungenauigkeiten und den fehlenden letzten Pass selbst schwer gemacht, sodass es nach 45 Minuten aus VfB-Sicht nur 1:1 stand. Dass die Westerwälder Kreisstädter in der 26. Minute durch Etienne Groß nach sehenswerter Vorarbeit von Louis Franz die Führung übernahmen, fand ihr Trainer Markus Kluger „nicht unverdient“. Das 1:1 durch Lukas Becher 1:1, der eine Kombination über die linke Seite zu Ende brachte (45.+2), gab den Gästen neuen Schwung für die zweite Hälfte.

i Trotz personeller Nöte boten Niklas Rhein (links) und der TuS Montabaur dem VfB VfB Wissen um Kapitän und Torschütze Lukas Becher (rechts) Paroli. Nach der Pause nahm das Spiel dann aber einen einseitigen Verlauf. Marco Rosbach

In der schwanden bei Montabaur die Kräfte. Wissen übernahm das Zepter und machte in Person von Til Cordes (60., 72.) sowie Ahmet Kerem Sari (81.) den 4:1-Sieg perfekt. „In der ersten Halbzeit war das Spiel überschaubar, in der zweiten kam von Montabaur nicht mehr viel“, beschrieb VfB-Trainer Dirk Spornhauer. Einziger Wermutstropfen war die verletzungsbedingte Auswechselung von Felix Arndt, der sich wohl eine Zerrung zugezogen hat. Dass Montabaur der Sprit ausging, lag auch an der personellen Situation. Kluger musste im Mons-Tabor-Stadion das letzte Aufgebot auf den Kunstrasen schicken. So spielte Torhüter Andreas Merfels in der Innenverteidigung.

SG Augst Eitelborn – FV Rübenach 6:1 (3:0). Bezirksliga-Aufsteiger SG Augst machte mit Neu-Rheinlandligist FV Rübenach überraschenderweise kurzen Prozess. „Das war ein sensationeller Erfolg. Die ganze Mannschaft hat funktioniert und die taktischen Maßnahmen sowie System-Umstellungen umgesetzt. In den richtigen Momenten haben wir die Tore gemacht und das Spiel an uns gerissen. Man kann von einem verdienten Erfolg sprechen“, sagte Augst-Spielertrainer Robin Reifenberg. „Wir genießen den Moment. Am Wochenende werden die Uhren wieder auf null gestellt, und eine völlig neue Aufgabe wartet auf uns.“

i Rico Dillschnitter von der SG Augst erzielte gegen den FV Rübenach drei der insgesamt sechs Tore, die dem Mitte-Bezirksligisten SG Augst Eitelborn zum Einzug in Runde drei verhalfen. René Weiss

Maximilian Schneider (20., 59.), Rico Dillschnitter (23., 47., 90+2) und Moritz Brendler (26.) machten für die SG das halbe Dutzend an Toren voll. Zwischenzeitlich verkürzte Philipp Pitkowski für Rübenach zum 1:5 (70.). Es war allenfalls Ergebniskorrektur.

HSV Neuwied – SG 06 Betzdorf 1:3 (0:1). Zwei schnelle Betzdorfer Tore kurz nach Wiederbeginn haben den ehemaligen Oberligisten auf die Gewinnerstraße gebracht. Enrico Balijaj jeweils nach Vorarbeit von Temel Uzun (50., 53.) brachte die SG mit 3:0 in Führung. Im ersten Abschnitt hatte Marvin Heinrich vorgelegt (37.). „Ein Treffer der Marke ,Traumtor‘“, schnalzte Betzdorfs Trainer Enis Caglayan mit der Zunge.

i Nicht zu halten: Die SG 06 Betzdorf (Mitte) setzte sich in der zweiten Pokalrunde beim HSV Neuwied (links Niklas Leitner, rechts Giovanni Landi) durch. René Weiss

Die ersten zehn Minuten gehörten dem HSV, dann kamen die Grün-Weißen besser in die Partie schossen die Führung heraus. „Die erste Halbzeit war aus meiner Sicht ausgeglichen mit guten Phasen für beide Mannschaften. Nach der Pause haben wir uns mit zehn schlechten Minuten das Leben schwer gemacht und zwei dumme Gegentore kassiert“, schilderte Neuwieds Trainer Stefan Fink seine Sicht der Dinge.

Die Deichstädter ließen aber nicht locker. Niklas Leitner verkürzte zum 1:3 (64.). Mehr ging nicht mehr. In der hitzigen Endphase sah Sascha Kaiser, der gegen Betzdorfs Schlussmann Christoph Thies zu spät kam und diesen unglücklich am Kopf traf, von Schiedsrichter Alexander Müller die Rote Karte.

Rheinlandpokal, 2. Runde

SG Lautzert – SG Westerburg n.V. 2:1

SG St. Katharinen – EGC Wirges 2:0

TuS Burgschwalbach – FC Niederroßbach 4:0

SG Herschbach – SG Malberg 1:3

TuS Asbach – VfB Linz 0:3

TuS Montabaur – VfB Wissen 1:4

HSV Neuwied – SG Betzdorf 1:3

SG Augst – FV Rübenach 6:1

SG Weißenthurm – Emmelshausen 0:9

SG Ober Kostenz – TuS Koblenz 0:4

SV Untermosel – SG Andernach 0:2

TuS Mayen – Cosmos Koblenz 1:2

SV Weitersburg – Ahrweiler BC 0:2

SG Mörschbach – TuS Immendorf 1:5

SG Zewen – FSV Trier-Tarforst 1:3

DJK St. Matt. Trier – FC Bitburg 4:5

SG Ellscheid – SG Schneifel n.E. 6:5

SG Franzenheim – FV Hunsrückhöhe 0:4

SG Saartal – FSV Salmrohr 2:5

SG Ruwertal – RW Wittlich 1:4

SG Wallenborn – Eintracht-Trier 0:6

FC Metternich – TuS Kirchberg n.V. 2:3

SV Föhren – TuS Ahbach 5:1

SV Niederemmel – SV Laubach 1:4

SG Herforst – SG Hochwald 0:5

SV Mehring – TuS Schweich 1:9

Weitere Spiele: u.a. SG Ahrbach – Spfr Eisbachtal, SV Windhagen – FV Engers (beide Mi., 3.9.), SG Müschenbach – SG Hundsangen (Mi., 10.9.)