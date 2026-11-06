Hallen-Klassiker in Hachenburg Milan Sasic nennt seine Favoriten für den Pils-Cup 2027 Jona Heck 06.11.2026, 14:16 Uhr

i Auslosung ohne Zwischenfall: Marco Schütz, Achim Hörter, Milan Sasic, Wolfgang Hörter und Klaus Strüder (von links) freuten sich über spannende Gruppen und einen stimmungsvollen Abend. Jona Heck

Die Auslosung der Gruppen für den Hachenburger Pils-Cup hat mit einem Novum überrascht. „Losfee“ Milan Sasic nennt sogleich seine Favoriten, zudem verkündet der Ww/Sieg-Kreisvorsitzende Marco Schütz eine erfreuliche Nachricht.

Die Auslosung des Hachenburger Pils-Cups in den Räumlichkeiten der Westerwald-Brauerei hat mittlerweile eine lange Tradition. Verantwortliche, Trainer und Fans der Vereine versammeln sich bei einer heißen Kartoffelsuppe, frischen Brezeln und ordentlich Getränken.







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