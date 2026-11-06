Die Auslosung der Gruppen für den Hachenburger Pils-Cup hat mit einem Novum überrascht. „Losfee“ Milan Sasic nennt sogleich seine Favoriten, zudem verkündet der Ww/Sieg-Kreisvorsitzende Marco Schütz eine erfreuliche Nachricht.
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Die Auslosung des Hachenburger Pils-Cups in den Räumlichkeiten der Westerwald-Brauerei hat mittlerweile eine lange Tradition. Verantwortliche, Trainer und Fans der Vereine versammeln sich bei einer heißen Kartoffelsuppe, frischen Brezeln und ordentlich Getränken.