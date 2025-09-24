Zu häufig ausgewechselt: Michael Reibel auf den Spuren von Daum und Rehhagel 24.09.2025, 10:19 Uhr

i Michael Reibel saß beim Pokalspiel der SG Nievern in Niederneisen alleine am Spielfeldrand. Gewöhnlich notiert er sich die Wechsel, um den Überblick zu behalten. Ausgerechnet an diesem Abend jedoch nicht. So kam's zum Fehler. Andreas Hergenhahn

Es wird die SG Nievern/Arzbach zwar nicht in ihren Grundfesten erschüttern, aber das Team kann sich den erspielten Einzug ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokals höchstwahrscheinlich wegen eines Wechselfehlers abschminken.

Der Geist von Christoph Daum und Otto Rehhagel schwebte unlängst durch den Sportpark in Niederneisen. Mit 3:5 hatte von Ken Rauner und Ewald Viehmann betreute TuS Niederneisen im Zweitrunden-Spiel des Fußball-Kreispokals der Ligen A und B nach Verlängerung gegen ihren Klassenkonkurrenten SG Nievern/Arzbach den Kürzeren gezogen und sich nach einer außergewöhnlich unterhaltsamen Partie mit Aufs und Abs gedanklich schon aus dem Wettbewerb ...







Artikel teilen

Artikel teilen