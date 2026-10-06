Heimspiel für die Germania Metternich ist heiß auf Höhr-Grenzhausen Stefan Lebert 06.10.2026, 11:25 Uhr

i Sechs Tore hat Jeremy Heyer (am Ball) in dieser Bezirksligasaison bisher für den FC Metternich erzielt. Trifft er auch im Rheinlandpokal gegen die SF Höhr-Grenzhausen? Marco Rosbach

Fußball-Bezirksligist Germania Metternich will seinen Höhenflug im Rheinlandpokal fortsetzen. Nach einem beeindruckenden 5:1-Erfolg bei der SG Augst will das Team nun ins Achtelfinale. Gegner SF Höhr-Grenzhausen hofft auf eine Überraschung.

Die dritte Runde im Pokalwettbewerb des Fußballverbandes Rheinland steht auf dem Programm, und langsam trennt sich die Spreu vom Weizen in diesem Wettbewerb, in dem eine Niederlage das Aus bedeutet. Regionalligist Eintracht Trier, die Oberligisten aus Eisbachtal, Engers, Emmelshausen und Koblenz (TuS und Rot-Weiss) – alle großen Namen aus dem Rheinland sind noch im Rennen.







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