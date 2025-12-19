Hallenfußball des SV Eintracht Mendiger Budenzauber startet mit dem Hauptturnier Jan Müller 19.12.2025, 13:03 Uhr

Es ist nicht ganz leicht, ein illustres Feld für ein Hallenturnier auf die Beine zu stellen. Das haben auch die Verantwortlichen des SV Eintracht Mendig gemerkt – und es doch geschafft.

Am Samstagnachmittag startet in der Kreissporthalle Obermendig die Turnierreihe im Rahmen des 12. offenen Hallenturniers der Verbandsgemeinde Mendig. Gleich zum Start ab 16 Uhr lädt der Veranstalter SV Eintracht Mendig zum Hauptturnier mit Mannschaften, die überwiegend in überkreislichen Fußballligen beheimatet sind.







