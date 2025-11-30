Kreis Hunsrück/Mosel Melzer hofft noch auf Anmeldungen für die HKM Michael Bongard 30.11.2025, 15:00 Uhr

i Auch Titelverteidiger und A-Klässler SG Bremm, der im Januar die Kreismeisterschaft in Emmelshausen gewann, hat noch nicht für das HKM-Turnier am 13. Dezember in Kirchberg gemeldet. Mark Dieler

Kein Interesse am Budenzauber? Bisher haben nur sechs Hunsrück/Mosel-Mannschaften für die Männer-HKM am 13. Dezember in Kirchberg gemeldet.

Bereits am 13. Dezember (ab 17.30 Uhr) findet die Hallenmeisterschaft im Fußballkreis Hunsrück/Mosel für die Männer statt: Das Teilnehmerfeld beim Turnier in Kirchberg ist bisher mit erst sechs Mannschaften überschaubar.Vor Weihnachten und als Samstagabend-Veranstaltung – damit wollte Spielleiter Michael Melzer die Hallenkreismeisterschaft (HKM) auch für die Seniorenmannschaften attraktiver machen.







Artikel teilen

Artikel teilen