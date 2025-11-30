Melzer hofft noch auf Anmeldungen für die HKM

Kein Interesse am Budenzauber? Bisher haben nur sechs Hunsrück/Mosel-Mannschaften für die Männer-HKM am 13. Dezember in Kirchberg gemeldet.
Bereits am 13. Dezember (ab 17.30 Uhr) findet die Hallenmeisterschaft im Fußballkreis Hunsrück/Mosel für die Männer statt: Das Teilnehmerfeld beim Turnier in Kirchberg ist bisher mit erst sechs Mannschaften überschaubar.Vor Weihnachten und als Samstagabend-Veranstaltung – damit wollte Spielleiter Michael Melzer die Hallenkreismeisterschaft (HKM) auch für die Seniorenmannschaften attraktiver machen.