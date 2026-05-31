Der TuS Mosella Schweich siegt in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga mit 4:2 gegen den TuS Mayen. Überraschungen und ein umstrittener Elfmeter prägen die Partie vor 395 Zuschauern.
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Der TuS Mayen ist mit einem Dämpfer in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Marc Steil verlor das erste Spiel beim West-Vertreter TuS Mosella Schweich mit 2:4 (2:3), hat aber weiterhin, aufgrund des Klassenverbleibes des Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde, alles in eigener Hand.