TuS verliert in Schweich Mayen verliert und hofft auf Aufstieg im Nettetal Jan Müller 31.05.2026, 15:54 Uhr

i Die Fußballer des TuS Mayen (in Rot, hier im Spiel gegen den HSV Neuwied) haben zwar das erste Spiel der Aufstiegsrunde in Schweich verloren, noch aber ist alles drin für die Eifeler. Jörg Niebergall

Der TuS Mosella Schweich siegt in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga mit 4:2 gegen den TuS Mayen. Überraschungen und ein umstrittener Elfmeter prägen die Partie vor 395 Zuschauern.

Der TuS Mayen ist mit einem Dämpfer in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Rheinlandliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Marc Steil verlor das erste Spiel beim West-Vertreter TuS Mosella Schweich mit 2:4 (2:3), hat aber weiterhin, aufgrund des Klassenverbleibes des Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde, alles in eigener Hand.







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