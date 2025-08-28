Es fehlte nicht viel zum Pokalcoup des TuS Mayen gegen Oberligist FC Cosmos Koblenz. Der Fußball-Bezirksligist aus der Eifel führte lange Zeit gegen den klaren Favoriten aus der Rhein-Mosel-Stadt und drückte diesen in den Schlussminuten auch in die eigene Hälfte. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung musste sich die Elf von TuS-Coach Marc Steil dennoch am Ende den Cosmonauten mit 1:2 (1:0) geschlagen geben und schied somit in der zweiten Runde des Rheinlandpokals aus. Mit Stolz und breiter Brust geht es für die Mayener bereits am Samstagabend im Ligaalltag weiter, wenn der TuS ab 19.45 Uhr in der tiefen Eifel beim Exoten TuS Ahbach gastiert.

Den Pokalabend im Nettetalstadion eröffnete die zwei Ligen tiefer angesiedelten Hausherren wie aus dem Bilderbuch. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als ein Einwurf bei Artur Kurogjan landete, der mit einem tiefen Steckpass Walid Hanioui auf die Reise schickte. Hanioui erlief den Ball und schloss von halbrechts punktgenau in die linke Ecke des gegnerischen Tores ab und sorgte somit aus Gästesicht für eine kalte Dusche. Zudem beflügelte das frühe 1:0 die ohnehin formstarken Mayener, die den Oberligisten in der ersten Halbzeit mit hoher Laufbereitschaft und Disziplin weitestgehend vom eigenen Tor weghalten konnte.

„Wir hatten sehr viel Ballbesitz, waren aber in unseren Offensivaktionen zu überhastet und sind dadurch immer wieder am tiefstehenden Mayener Abwehrbollwerk abgeprallt.“

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal

„Wir hatten sehr viel Ballbesitz, waren aber in unseren Offensivaktionen zu überhastet und sind dadurch immer wieder am tiefstehenden Mayener Abwehrbollwerk abgeprallt“, bestätigte Cosmos-Coach Yusuf Emre Kasal den Eindruck. Während Mayen defensiv kaum etwas zuließ, verfehlte Leon Kohlhaas mit seinem Abschluss in der 40. Minute das gegnerische Tor und ein mögliches 2:0 nur um Millimeter.

In der Halbzeit schien Kasal dann die richtigen Worte und Stellschrauben gefunden zu haben, denn im Gegensatz zur offensiv blassen ersten Hälfte, fanden die Cosmonauten nach dem Seitenwechsel immer öfters den Weg vor das Tor von TuS-Torwart Dominik Klein. Oftmals waren es dabei Flanken aus den Halbfeldern, die für Gefahr sorgten. So fiel der Ausgleich von Nao Oriyama, der von Matthias Heck bedient wurde, nach dem genannten Schema (55.).

Die Koblenzer hatten nun ihre beste Phase und eine Reihe an guten Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Eine erneute Flanke, die Mayens Kapitän Marcel Löhr unglücklich an die eigene Latte lenkte, prallte Luan Krasniqi vor die Füße, der in der 72. Minute keine Mühe hatte, das für die Koblenzer erlösende 2:1 zu erzielen. Da aber weitere Möglichkeiten ungenutzt blieben, versuchten die Hausherren in den Schlussminuten, letztlich vergebens, mit langen Bällen und der berühmt berüchtigten Brechstange doch noch den Ausgleich zu erzielen.

„Heute war ein Pokalcoup im Bereich des Möglichen, aber es überwiegt die Freude über eine erneut richtig starke Leistung.“

Mayens Trainer Marc Steil

„Wir haben schon vieles richtig gemacht, wenn sich die gegnerischen Spieler für jeden geklärten Ball feiern. Heute war ein Pokalcoup im Bereich des Möglichen, aber es überwiegt die Freude über eine erneut richtig starke Leistung“, bilanzierte Steil.

Für Kasal war die Pflichtaufgabe gelöst: „Ich hatte trotz des knappen Sieges nicht das Gefühl, dass wir ausscheiden würden. Natürlich wäre es angenehmer gewesen, wenn wir unsere Chancen besser genutzt und so früher für Ruhe gesorgt hätten.“

Mayener fahren zum TuS Ahbach﻿

Während auf die Cosmonauten am Sonntag das Derby gegen den FC Emmelshausen-Karbach wartet, reist der TuS-Tross weit in die Eifel zum TuS Ahbach. Der in den letzten Jahren in der West-Staffel beheimatete Bezirksligist gilt für den Großteil der Mitte-Teams als Exot, tatsächlich gab es aber in der vergangenen Wintervorbereitung Berührungspunkte mit dem TuS Mayen. Das Testspiel im Februar dieses Jahres entschied Mayen zwar mit 5:2 für sich, allerdings hat das Ergebnis für das anstehende Ligaduell laut Steil keine Bedeutung mehr: „Wir haben seit diesem Test eine andere Mannschaft und Ahbach sicherlich auch. Ganz wichtig wird sein, dass wir keinen Spannungsabfall erleiden und auch in Ahbach genau so engagiert und konzentriert zu Werke gehen.“

SG 99 Andernach setzt sich beim SV Untermosel 2:0 durch

Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach ist in der zweiten Rheinlandpokalrunde bei Bezirksligist SV Untermosel seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich mit 2:0 (0:0) durchgesetzt. Über weite Strecken bot der SVU der klassenhöheren SG 99 Paroli. Am Ende setzte sich aber doch die individuelle Klasse der Bäckerjungen, insbesondere dank Doppeltorschütze Mike Borger, durch. Dass von einem Klassenunterschied in den ersten 45 Minuten kaum etwas zu spüren war, lässt sich gut an den Auswechslungen von Andernachs Trainer Kim Kossmann ablesen. Zur Halbzeit wechselte der Übungsleiter gleich dreimal. „Wir haben in der ersten Halbzeit technisch kein gutes Spiel gemacht und auch den Kampf nicht angenommen“, fand Kossmann klare Worte. Die hochmotivierten und disziplinierten Gastgeber ihrerseits waren bis zum Halbzeitpfiff ebenbürtig, hatten gerade zu Beginn gute Offensivaktionen durch Amir Rastelica (4.) und Carsten Dötsch (6.) und waren auch im zweiten Spielabschnitt keinesfalls chancenlos. Letztendlich reichte es aber nicht für die Überraschung. Zunächst bediente im zweiten Durchgang Benjamin Saftig im Zentrum Mike Borger mit einer maßgenauen Flanke zur Andernacher Führung (54.), ehe Borger später mit seinem zweiten Streich auf Vorarbeit von Gian Luca Dolon, der ein sehenswerter Außenristpass von Tim Esten vorausgegangen war, die Entscheidung markierte (84.). „Am Ende zählt, dass wir weitergekommen sind. Wir haben uns auf einen harten Kampf eingestellt. Genauso ist es gekommen, aber auch, weil wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben“, befand Kossmann.