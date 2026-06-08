Nach Rückkehr in Rheinlandliga Mayen feiert den Aufstieg die ganze Nacht Stefan Lebert

Jan Müller 08.06.2026, 14:15 Uhr

i Mayens Trainer Marc Steil schreit die ganze Anspannung nach dem 2:1-Siegtreffer gegen Betzdorf aus sich heraus, ehe danach der Aufstieg in die Rheinlandliga ausgiebig gefeiert wurde. Jörg Niebergall

Nach dreijähriger Abstinenz kehrt der TuS Mayen in die Rheinlandliga zurück. Der entscheidende 2:1-Sieg gegen Betzdorf brachte das Nettetalstadion zum Beben – wie die Mannschaft um Trainer Steil die Feierlichkeiten überstanden hat.

Der TuS Mayen ist zurück im Verbandsoberhaus. Durch den 2:1 (1:1)-Sieg gegen die SG 06 Betzdorf ist dem Team von Trainer Marc Steil als Zweiter der Aufstiegsrunde die Rückkehr in die Fußball-Rheinlandliga gelungen. Mit dem Abpfiff von Schiedsrichter Dominik Franklin brachen im Nettetalstadion bei Spielern, Trainerteam, Vorstand und Anhänger alle Dämme.







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