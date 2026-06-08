Nach dreijähriger Abstinenz kehrt der TuS Mayen in die Rheinlandliga zurück. Der entscheidende 2:1-Sieg gegen Betzdorf brachte das Nettetalstadion zum Beben – wie die Mannschaft um Trainer Steil die Feierlichkeiten überstanden hat.
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Der TuS Mayen ist zurück im Verbandsoberhaus. Durch den 2:1 (1:1)-Sieg gegen die SG 06 Betzdorf ist dem Team von Trainer Marc Steil als Zweiter der Aufstiegsrunde die Rückkehr in die Fußball-Rheinlandliga gelungen. Mit dem Abpfiff von Schiedsrichter Dominik Franklin brachen im Nettetalstadion bei Spielern, Trainerteam, Vorstand und Anhänger alle Dämme.