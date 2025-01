Ära endet nach 32 Jahren Masters findet zum vorerst letzten Mal in Simmern statt 24.01.2025, 15:34 Uhr

i 2010 wurde mit Filzball und auf große Tore in Simmern das letzte Mal gespielt. Die großen Tore sollen beim Masters wieder kommen, aber dann nicht mehr in Simmern. 2026 wird in einer anderen Halle gespielt. B&P Schmitt

Das 31. Hallenmasters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel in Simmern ist am Sonntag eine besondere Sache – nicht nur wegen einiger Neuerungen (mehr Preisgeld, weniger Spiele, die Einführung des Penaltys und von Einzelwettbewerben).

Beim größten Hallenturnier im Hunsrück gibt es eine gravierende Änderung: Die Halle der Realschule plus in Simmern wird zum vorerst letzten Mal der Austragungsort des Masters sein.Eine Ära endet: Das Masters wurde immer in Simmern ausgetragen. Das erste Masters fand 1993 statt, heuer steigt nach 32 Jahren die 31.

