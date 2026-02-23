1:0-Erfolg des SV in Bad Ems Marcel Hummernick schießt seine Diezer ins Halbfinale Stefan Nink 23.02.2026, 09:07 Uhr

i Julian Bär (am Ball, gegen den Diezer Yahia Hindawi) hatte im Kreispokal-Kick gegen den SV Diez-Freiendiez den Ausgleich für die Sportfreunde Bad Ems auf den Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Andreas Hergenhahn

Beim Pflichtspiel-Auftakt des Jahres hatten die Kreispokal-Begegnungen nahezu alles das zu bieten, was „Entweder-Oder“-Begegnungen für Aktive und Zuschauer so attraktiv macht.

Das Silberaustadion in Bad Ems hat sich für den SV Diez-Freiendiez abermals als äußerst gutes Pflaster erwiesen. Nachdem sich die Kicker vom traditionsreichen Wirt vor rund neun Monaten auf der Lahn-Insel mit einem 1:0-Erfolg vorzeitig den Verbleib im Kreisoberhaus gesichert und damit die gastgebenden Sportfreunde in die B-Klasse geschickt hatten, zog das von Serkan Akcakaya trainierte Team bei der Neuauflage der Partie mit einem hauchdünnen 1:0 ...







