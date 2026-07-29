Sommerpause ist auch die Zeit für neue Mannschaftsfotos – in neuen Trikots. Der „Media-Day“, den man von den Profis kennt, hält immer mehr im Amateurbereich Einzug. Unser Sportreporter blickt mit ein wenig Schmäh auf eine Entwicklung neben dem Platz.
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„Unsere Amateure. Echte Profis.“ Untermauert mit diesem Slogan läuft seit Herbst 2013 die Amateurfußball-Kampagne des Deutschen Fußball-Bundes zusammen mit seinen Landesverbänden. Und unsere Amateure nehmen dies auch heute – fast 13 Jahre nach dem Start – ernst.