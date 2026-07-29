Auf den Spuren der Profis
Mannschaften setzen ihre neuen Trikots modisch in Szene
Ungewohnte Farben: Die Spieler Moritz Rott und Fabio Schopp (von links) vom VfB Linz posieren auf den Stadionsitzen des Linzer K
Ungewohnte Farben: Die Spieler Moritz Rott und Fabio Schopp (von links) vom VfB Linz posieren auf den Stadionsitzen des Linzer Kaiserbergs im neuen dritten Trikot des Rheinlandligisten, das in hellblau gehalten ist.
Maximilian Jäger

Sommerpause ist auch die Zeit für neue Mannschaftsfotos – in neuen Trikots. Der „Media-Day“, den man von den Profis kennt, hält immer mehr im Amateurbereich Einzug. Unser Sportreporter blickt mit ein wenig Schmäh auf eine Entwicklung neben dem Platz.

Lesezeit 4 Minuten
„Unsere Amateure. Echte Profis.“ Untermauert mit diesem Slogan läuft seit Herbst 2013 die Amateurfußball-Kampagne des Deutschen Fußball-Bundes zusammen mit seinen Landesverbänden. Und unsere Amateure nehmen dies auch heute – fast 13 Jahre nach dem Start – ernst.
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