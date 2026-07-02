Es war ein Spiel, dem anzumerken war, dass es zu einem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung stattfand. Beim 2:2 zwischen Malberg und Eisbachtal gab’s noch viele individuelle Fehler, auch vor den Toren.
Lesezeit 2 Minuten
Florian Hammel geht in der ersten kompletten Vorbereitungswoche seiner SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen direkt in die Vollen. An fünf von sieben Tagen steht der Aufsteiger in die Fußball-Rheinlandliga auf dem Platz – eigentlich hätten es sechs Einheiten sein sollen, aber für Donnerstag gab der Malberger Trainer seinem Team dann kurzfristig doch frei.