2:2 mit individuellen Fehlern Malberger Niklaus trifft gegen Eisbären doppelt René Weiss 02.07.2026, 05:37 Uhr

i Malbergs Justin Nagel (rotes Trikot, hier im Zweikampf mit Jannis Muth) traf gegen seinen Ex-Verein Sportfreunde Eisbachtal beim 2:2 nicht, hatte aber durchaus die eine oder andere Einschussmöglichkeit. René Weiss

Es war ein Spiel, dem anzumerken war, dass es zu einem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung stattfand. Beim 2:2 zwischen Malberg und Eisbachtal gab’s noch viele individuelle Fehler, auch vor den Toren.

Florian Hammel geht in der ersten kompletten Vorbereitungswoche seiner SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen direkt in die Vollen. An fünf von sieben Tagen steht der Aufsteiger in die Fußball-Rheinlandliga auf dem Platz – eigentlich hätten es sechs Einheiten sein sollen, aber für Donnerstag gab der Malberger Trainer seinem Team dann kurzfristig doch frei.







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