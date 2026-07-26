Sie sind in dieser Woche angetreten, um auf zwei Turnieren eine Duftmarke zu setzen. Das gelang den Malbergern auch. Im Finale spielen konnten sie aber nur auf einem Turnier. In Hattert setzten sie sich trotz vieler Ausfälle souverän durch.
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Rheinlandligist SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen konnte am Sonntagnachmittag ihren Titel beim 13. EnWaTec-Cup in Hattert erfolgreich verteidigen. Im Endspiel behielt die Mannschaft von Trainer Florian Hammel mit 5:2 (2:1) die Oberhand über A-Ligist SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau.