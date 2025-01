Finalsieg gegen SG Berod Malberg triumphiert bei Jubiläumsausgabe des EWM-Cups 05.01.2025, 13:18 Uhr

i Sieger des 20. EWM-Cup in Hachenburg: Rheinlandligist SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen setzte sich bei der Jubiläumsauflage im Finale gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis durch. Jürgen Augst

Im Hauptturnier des 20. EWM-Cups der SG Mündersbach/Roßbach setzte sich am Ende die klassenhöchste Mannschaft im Finale nach Neunmeterschießen durch. Die Organisatoren waren rundum zufrieden mit den vier Tagen voller Hallenfußball.

Der „fliegende Torwart“ erfreut sich seit – ja nun fast schon – Jahrzehnten nicht nur bei den Hallenfußballturnieren in dieser Region großer Beliebtheit. Auch bei der Jubiläumsausgabe des EWM-Cups in der Rundsporthalle in Hachenburg agierte der Sieger mit einem solchen, zusätzlichen Feldspieler im eigenen Angriff.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen