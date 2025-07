Malberg gewinnt 12. Auflage des EnWaTec-Cups in Hattert

Nach einem verhaltenen Turnierauftakt ließ der Favorit nach und nach die Muskeln spielen und sicherte sich beim Debüt in Hattert direkt den Turniersieg. Bis zu 200 Zuschauer sehen die Finalpartie.

Nicht wenige hätten im Vorfeld der 12. Auflage des EnWaTec-Cups in Hattert sicherlich auf den späteren Sieger getippt, siegte mit Rheinlandligaabsteiger SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen doch die klassenhöchste Mannschaft. Der Bezirksligist, der das erste Mal mit dabei war und am Vortag im Finale des Kern-Haus Cup in Wallmenroth unterlegen war, stellte im Endspiel gegen den Gastgeber SSV Hattert früh die Weichen auf Sieg und setzte sich letztlich verdient mit 4:2 (3:0) durch.

Zwei klare Gruppensieger

Bereits in der Vorrundengruppe A unterstrichen die Malberger mit drei Siegen ihre Favoritenrolle, auch wenn sich die Elf von Trainer Florian Hammel gerade im Auftaktspiel gegen B-Ligist TuS Bad Marienberg schwertat und nur 1:0 gewinnen konnte. Im zweiten Spiel gegen die SG Mittelhof/Niederhövels wurde es ein Tor deutlicher (2:0), ehe im abschließenden Spiel ein klares 4:0 gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gelang.

In Vorrundengruppe B war der Gastgeber Hattert ebenfalls dreimal erfolgreich. Dem 2:1-Sieg zum Auftakt gegen den FSV Kroppach folgte ein 4:1-Erfolg gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II. Bereits für das Finale qualifiziert rundete der SSV das perfekte Gruppenergebnis mit einem 1:0-Sieg gegen die SG Herdorf ab.

Malberg sorgt früh für die Entscheidung

Im Endspiel vor knapp 200 Zuschauern ließ der Favorit dann die Muskeln spielen. Die SG Malberg war klar überlegen und stellte bereits zur Halbzeit auf 3:0. Zu den Toren kamen sie dabei aber auch teilweise zu einfach, da Hattert stets versuchte, spielerische Lösungen zu finden, wenig mit langen Bällen agierte und so zweimal den Weg für die Malberger Torschützen bereitete. Jannik Weller eröffnete den Torreigen (12.), ehe Arthur Becker (31.) und Sommer-Rückkehrer Sebastian Rosbach erhöhten (38.). Zwischen den beiden Ehrentreffern durch Patrick Bläss zum 3:1 (49.) und durch Philipp Weber (77.) zum 4:2-Endstand, erzielte Niklas Utsch den vierten Malberger Treffer (69.).

Im kleinen Finale zwischen den beiden Zweitplatzierten der Vorrunde siegte die SG Mittelhof deutlich (5:1) gegen den FSV Kroppach. Obwohl beide Mannschaften verletzungsbedingte Ausfälle aus der Vorrunde zu verkraften hatten, sahen die Zuschauer ein ansprechendes Spiel um Platz drei.