Die ranghöchste Mannschaft des Kern-Haus Cups 2025 zeigt sich in einer starken Frühform in dieser Sommervorbereitung. Nach dem klaren 5:0-Auftaktsieg gegen die SG Müschenbach/Hachenburg hatte der VfB Wissen auch beim 3:0-Erfolg (Tore: 1:0/49. Daniel Reichert; 2:0/83. Felix Arndt; 3:0/85. Tim Leidig) gegen die SG 06 Betzdorf kaum Mühen und sicherte sich so als Gruppensieger den Einzug ins Endspiel (Samstag, 16 Uhr). Dort wird die Elf um Trainer Dirk Spornhauer auf den letztjährigen Rheinlandliga-Rivalen SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen treffen, der sich ebenfalls mit sechs Punkten in deren Vorrundengrzppe A durchsetzte.

i Zwei der drei Torschützen: Tim Leidig und Daniel Reichert (in Blau von links) erzielten je einen Treffer beim 3:0-Sieg über die SG 06 Betzdorf (in Schwarz Oliver Cano Cifuentes). Manfred Böhmer

Doch dafür musste sich die Elf von Trainer Florian Hammel weitaus mehr strecken als der VfB. Im abschließenden Spiel der Gruppe A war der Rheinlandligaabsteiger gegen den gastgebenden Bezirksligaaabsteiger SG Wallmenroth/Scheuerfeld gefordert. Der Neu-A-Ligist ging nach einem verwandelten Straftstoß durch Marcel Müller früh (16.) in Führung. Doch noch vor der Pause glich Sommer-Neuzugang Benjamin Joachim Niklaus (kam aus der A-Jugend des JFV Wolfstein) die Partie aus (40.). Hätte das Remis bereits gereicht, stellte aber Noah Steinau quasi mit dem Schlusspfiff noch auf 2:1 für Malberg (90.).

Gastgeber spielt das Spiel um Platz 3

Für den Gastgeber blieben aber zwei Trostpflaster. Zum einen sicherte sich Tim Fischbach die Auszeichnung zum „Man of the Match“, zum anderen werden die Wallmenrother dank des Sieges im Elfmeterschießen gegen die punktgleiche SG Altenkirchen das Spiel um Platz drei (Freitag, 19.30 Uhr) bestreiten. Gegner wird dann die SG Müschenbach, die sich klar mit 3:0 gegen Klassenkonkurrenten Betzdorf durchsetzten, sein. Die Tore für das Team von Neu-Trainer Ingo Neuhaus erzielten Sergio Steven Zules Muriel (38., 41.) sowie Sommer-Rückkehrer Jan Lucca Schneider (82.).