Die SG Maifeld-Elztal feiert den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga nach dem 1:1 gegen Rot-Weiss Koblenz II in der Koblenzer Altstadt. Trainer Fischer plant bereits die neue Saison trotz Abgang des Topstürmers.
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Es wurde schon langsam hell, als die letzten Spieler der SG Maifeld-Elztal die Koblenzer Altstadtkneipe „Im Winkel“ am Florinsmarkt verlassen haben. Einige Stunden zuvor hatten die Maifelder die Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga erfolgreich mit dem 1:1 beim FC Rot-Weiss Koblenz II abgeschlossen – und das musste schließlich gefeiert werden.