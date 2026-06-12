SG feiert und blickt nach vorn Maifelder Kollektiv soll Schneiders Tore schießen Stefan Lebert 12.06.2026, 12:15 Uhr

i Er wird nach dem Aufstieg die SG Maifeld-Elztal auch in der kommenden Bezirksligasaison trainieren: Daniel Fischer. Jörg Niebergall

Die SG Maifeld-Elztal feiert den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga nach dem 1:1 gegen Rot-Weiss Koblenz II in der Koblenzer Altstadt. Trainer Fischer plant bereits die neue Saison trotz Abgang des Topstürmers.

Es wurde schon langsam hell, als die letzten Spieler der SG Maifeld-Elztal die Koblenzer Altstadtkneipe „Im Winkel“ am Florinsmarkt verlassen haben. Einige Stunden zuvor hatten die Maifelder die Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga erfolgreich mit dem 1:1 beim FC Rot-Weiss Koblenz II abgeschlossen – und das musste schließlich gefeiert werden.







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