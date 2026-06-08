Es geht um den Aufstieg
Maifeld und RWK II schließen keinen Nichtangriffspakt
Mit Spannung blicken die Fußballer der SG Maifeld-Elztal Richtung Mittwoch: Gelingt im entscheidenden Spiel bei Rot-Weiss Koblen
Mit Spannung blicken die Fußballer der SG Maifeld-Elztal Richtung Mittwoch: Gelingt im entscheidenden Spiel bei Rot-Weiss Koblenz II der Aufstieg in die Bezirksliga?
Jörg Niebergall

Spannung im Aufstiegsrennen zur Bezirksliga: Rot-Weiss Koblenz II und SG Maifeld-Elztal kämpfen um den Aufstieg. Wer zieht in die Bezirksliga ein? Oder können am Ende sogar beide Mannschaften jubeln?

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FC Rot-Weiss Koblenz II oder SG Maifeld-Elztal, wer wird das Rennen in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga machen? Oder haben am Ende beide Mannschaften Grund zum Jubeln? Am Mittwochabend (20 Uhr) empfängt die Koblenzer Oberligareserve die Gäste vom Maifeld auf dem Kunstrasen auf dem Oberwerth.

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