Spannung im Aufstiegsrennen zur Bezirksliga: Rot-Weiss Koblenz II und SG Maifeld-Elztal kämpfen um den Aufstieg. Wer zieht in die Bezirksliga ein? Oder können am Ende sogar beide Mannschaften jubeln?
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FC Rot-Weiss Koblenz II oder SG Maifeld-Elztal, wer wird das Rennen in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga machen? Oder haben am Ende beide Mannschaften Grund zum Jubeln? Am Mittwochabend (20 Uhr) empfängt die Koblenzer Oberligareserve die Gäste vom Maifeld auf dem Kunstrasen auf dem Oberwerth.