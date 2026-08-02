5:2 für Bezirksligist in Ney 
Maifeld-Elztal kommt bei verstärktem C-Klässler weiter
Die SG Maifeld-Elztal steht nach dem 5:2 bei der Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal in der zweiten Runde des Rheinlandpokals.
Die SG Maifeld-Elztal steht nach dem 5:2 bei der Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal in der zweiten Runde des Rheinlandpokals.
Jörg Niebergall

Es war eines der ungleichen Duelle in der ersten Runde des Rheinlandpokals. Der Bezirksliga-Aufsteiger SG Maifeld-Elztal behielt aber die Oberhand bei einem „aufgemotzten“ Hunsrücker C-Klässler.

Lesezeit 2 Minuten
Die vereinsübergreifende C-Klassen-Zweite der SG Ehrbachtal Ney/Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach hat sich in ihrem ersten Auftritt im Fußball-Rheinlandpokal gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SG Maifeld-Elztal manierlich aus der Affäre gezogen und nach einem 1:1 zur Pause mit 2:5 verloren auf dem Rasen in Ney.
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