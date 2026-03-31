Rheinlandpokal-Halbfinale Macht es die TuS wie 2024 oder Bitburg wie 1988? Mirko Bernd 31.03.2026, 06:00 Uhr

i Mit dem Fans im Rücken zum Auswärtssieg im Rheinlandpokal bei einem Rheinlandligisten: Was für Oberligist TuS Koblenz (links mit Luka Hirninger) im Viertelfinale beim Ahrweiler BC um Almir Porca mit 3:0 klappte, soll nun am Mittwoch im Halbfinale beim FC Bitburg seine Fortsetzung finden. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Zieht Oberligist TuS Koblenz nach 2024 wieder ins Finale des Rheinlandpokals ein? Am Mittwochabend entscheidet sich das, Favorit sind die Schängel jedenfalls beim Rheinlandligisten FC Bitburg. Aber das war Rot-Weiss Koblenz im Viertelfinale auch.

Da waren es nur noch vier: Am Mittwochabend um 19.30 Uhr steht das Halbfinale im Fußball-Rheinlandpokal an und für Oberligist TuS Koblenz geht es wie im Viertelfinale zu einem Rheinlandligisten. Auf dem Papier, das bekanntlich seine geduldigen Seiten hat, ist die TuS der Favorit.







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