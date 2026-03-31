Zieht Oberligist TuS Koblenz nach 2024 wieder ins Finale des Rheinlandpokals ein? Am Mittwochabend entscheidet sich das, Favorit sind die Schängel jedenfalls beim Rheinlandligisten FC Bitburg. Aber das war Rot-Weiss Koblenz im Viertelfinale auch.
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Da waren es nur noch vier: Am Mittwochabend um 19.30 Uhr steht das Halbfinale im Fußball-Rheinlandpokal an und für Oberligist TuS Koblenz geht es wie im Viertelfinale zu einem Rheinlandligisten. Auf dem Papier, das bekanntlich seine geduldigen Seiten hat, ist die TuS der Favorit.