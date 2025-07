Der Hunsrücker Luis Jakobi und das Aus in der Champions League: Wie der Lautzenhausener das Rückspiel mit dem LUX-Meister Differdingen gegen den FC Drita aus dem Kosovo erlebte – und warum der Abend trotz allem in einem Happy End enden könnte.

Nach dem Schlusspfiff musste Luis Jakobi erst einmal von seinen Eltern Harald und Beate und einem halben Dutzend Kumpels, die eigens aus dem rund 150 Kilometer entfernten Hunsrück angereist waren, getröstet werden. Der Traum des seit Monatsbeginn beim Luxemburger Double-Sieger FC Differdingen 03 spielenden Lautzenhausener Fußballprofis, weiter in der Champions League mitzumischen, platzte am Dienstagabend. Nach dem 0:1 im Hinspiel setzte es vor 1922 Zuschauern im ausverkauften Stade Municipal ein 2:3 gegen den FC Drita.

Die Kosovaren treten nun in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen an. Für Differdingen geht es in der weniger attraktiven Conference League weiter. Die Partien gegen den walisischen Rekordmeister The New Saints sind für den 24. und 31. Juli angesetzt. Aus Luis Jakobis Sicht begann das Rückspiel bereits enttäuschend: Trotz seines starken Auftritts eine Woche zuvor im Kosovo musste er zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. „Klar hatte ich mir das anders vorgestellt. Aber die Entscheidung des Trainers muss man halt akzeptieren“, sagte der 23-Jährige noch nach der Partie etwas zerknirscht.

Luis Jakobi wird in der 38. Minute eingewechselt

Immerhin wurde Jakobi bereits in der 39. Minute vom portugiesischen Trainer Pedro Silva eingewechselt – sein Teamkollege Bruno Reis hatte sich zuvor verletzt. Zu diesem Zeitpunkt lag der FC Differdingen allerdings schon mit 1:2 zurück. Begünstigt durch haarsträubende Abwehrfehler der Hausherren hatten sich die von rund 120 mitgereisten Fans unterstützten Gäste früh mit 2:0 abgesetzt durch Doppeltorschütze Arb Manaj (4., 17.). Nach einer Ecke sorgte Theo Brusco in der 28. Minute wieder für Hoffnung bei den Luxemburgern.

Im zweiten Durchgang sollte dann – auch mit Hilfe von Jakobi – ein Sturmlauf folgen, um zunächst zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Zehn Minuten nach der Pause bot sich dem ehemaligen Mainzer Nachwuchsspieler selbst die große Chance zum Ausgleich: Aus 20 Metern zentraler Position setzte er zum Abschluss an, doch der Ball ging knapp einen Meter über das Tor. „Ich habe den Ball auf meinen schwächeren Fuß bekommen. Schade – trotzdem muss ich da mehr draus machen“, resümierte Jakobi selbstkritisch. Im zentral-offensiven Mittelfeld tat er sich gegen die kompakte Deckung der Kosovaren schwer. Vieles im Differdinger Aufbauspiel lief über lange Bälle oder über die Außenbahnen. „Wenn ich den Ball hatte, war es ganz gut“, konnte Jakobi aber für sich reklamieren.

i Nach dem Spiel musste Luis Jakobi erst mal von seinen Eltern Harald und Beate getröstet werden. Andreas Arens

Nachdem der VAR einen Ellenbogenschlag gegen den früheren Saarbrücker Samir Hadji erkannt hatte, verwandelte der Gefoulte den fälligen Strafstoß zum 2:2 – allerdings waren da bereits 90 Minuten absolviert. In der Nachspielzeit warf Differdingen alles nach vorne, fing sich jedoch noch einen Konter – Veton Tusha traf zum 2:3-Endstand (90.+3). „Wir hatten uns etwas anderes vorgestellt. Die Conference League war nicht unser Hauptziel. Doch jetzt wollen wir versuchen, dort noch etwas zu erreichen“, zeigte sich Jakobi kämpferisch.

Wie es für ihn nach den beiden kommenden Auftritten in Europa weitergeht, ließ er offen: „Das ist aktuell weiter unklar.“ Teamkollege Andreas Buch jedenfalls hofft, dass sein rheinland-pfälzischer Landsmann über den Juli hinaus bleibt – „nicht nur, damit ich wenigstens einen in der Mannschaft habe, mit dem ich Deutsch reden kann“, sagt der in Frankenthal geborene, 32-jährige Ex-Oberliga-Stürmer der TSG Pfeddersheim augenzwinkernd. Buch attestiert Jakobi „viel Qualität – man sieht, dass er in der Regionalliga und 3. Liga gespielt hat. Im Kosovo hat er ein richtig gutes Spiel gemacht“.

„Ich gehe davon aus, dass wir es hinkriegen, Luis für die ganze Saison zu halten.“

Fabrizio Brei, Präsident des FC Differdingen

Zuversicht kann Jakobi auch aus den Worten von Differdingens Vereinspräsident Fabrizio Bei schöpfen: „Luis hat in der kurzen Zeit bereits sehr viel Positives bewirkt. In beiden Spielen gegen Drita hat er überzeugt. Ich mag generell die deutsche Mentalität im Fußball und gehe davon aus, dass wir es hinkriegen, Luis für die ganze Saison zu halten.“ So könnte der eigentlich bittere Europacup-Abend für Luis Jakobi doch noch in einem ganz persönlichen Happy End münden.