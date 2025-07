Der Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi hat sein erstes Champions-League-Match bestritten: Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Königsklasse unterlag Jakobi mit dem luxemburgischen Meister FC Differdingen beim Kosovo-Meister FC Drita vor 5000 Zuschauern in Pristina mit 0:1 (0:0). Arb Manaj gelang in der 73. Minute das goldene Tor für den FC Drita.

Jakobi, der in Differdingen einen Ein-Monats-Vertrag extra für die Europapokalpartien unterschrieben hat und hofft auch danach beim luxemburgischen Meister bleiben zu können, spielte 90 Minuten im Mittelfeld durch. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen“, sagte der 23-jährige Hunsrücker: „Drita war in der ersten Hälfte stärker. Nach der Pause haben wir es besser gemacht und hatten mehr vom Spiel. Leider haben wir dann das blöde Gegentor gefangen. Die Chancen auf den Ausgleich waren da, blieben leider ungenutzt. Wir sind optimistisch für das Rückspiel und sind guter Dinge, dass wir das Ding drehen können.“ Am Dienstag (20 Uhr) findet in Luxemburg das Rückspiel statt. Der Sieger würde noch im Juli in der zweiten Quali-Runde auf den dänischen Meister FC Kopenhagen treffen.