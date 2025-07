Der luxemburgische Doublesieger FC Differdingen steht in der dritten Qualirunde der Conference League, der Lautzenhausener Luis Jakobi wurde in der Schlussphase eingewechselt. Wie geht es mit ihm nun weiter, sein Vertrag läuft am 31. Juli aus?

Zwar erneut nicht in der Startelf, aber ab der 74. Minute mit dabei: Der Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi stand auf dem Platz, als sein luxemburgischer Klub FC Differdingen 03 gegen den walisischen Vertreter The New Saints – wie schon im Hinspiel – mit 1:0 gewann. Damit zieht der Doublesieger des Großherzogtums in die dritte Qualifikationsrunde der Conference League ein. Bereits am Donnerstag (7. August) geht es weiter, wenn im heimischen Stade Municipal Levadia Tallinn aus Estland zu Gast ist.

Ob Jakobi dann noch zum Kader gehört? Der 23-Jährige hatte bei den verletzungsgeplagten Differdingern lediglich einen Ein-Monats-Vertrag unterschrieben, der am 31. Juli ausläuft. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen“, sagte Jakobi nach dem erfolgreichen Rückspiel gegen The New Saints. FC-Präsident Fabrizio Bei zeigte sich indes optimistisch: „Normalerweise wird Luis bei uns bleiben.“

Ruhender Pol und Ballverteiler in der Schlussphase

Wie wichtig Jakobi für die Differdinger sein kann, zeigte sich vor den 1622 Zuschauern. Im offensiven Mittelfeld agierte er als ruhender Pol und Ballverteiler. Auch dank seiner Übersicht rettete das Team des erst seit wenigen Wochen amtierenden portugiesischen Trainers Pedro Silva den 1:0-Vorsprung über die Zeit. Nach zahlreichen ausgelassenen Chancen gegen die technisch limitierten und konditionell zunehmend abbauenden Briten war es Samir Hadji, der in der 66. Minute per Handelfmeter traf. „Ich hatte viele Ballkontakte und konnte das Spiel beruhigen. In der Schlussphase war es wichtig, den Ball in den eigenen Reihen zu halten“, sagte Jakobi.

Für ihn ging damit ein europapokalreicher Monat zu Ende: Zuvor war Differdingen in der Champions-League-Qualifikation am kosovarischen Meister FC Drita (0:1, 2:3) gescheitert. Auch Teamkollege Hadji würde gerne weiter mit Jakobi zusammenspielen: „Luis ist ein guter Fußballer mit einer starken Mentalität. Wenn er noch ein bisschen mehr Zeit bei uns bekäme, würde er uns sicher weiterhelfen.“