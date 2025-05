Bei der Pressekonferenz am 5. Mai (wir berichteten) waren sich alle bei der Wunschliste einig: gutes Wetter, viele Zuschauer, viele Tore – und natürlich viele Spenden für das Wichtigste am Spiel der mit vielen Ex-Profis gespickten Lotto-Elf am Mittwochabend um 19 Uhr in Sabershausen gegen eine Ü40-Auswahl des heimischen SV: Hilfe für Janna. Und ihre Familie.

Denn die mittlerweile dreijährige Janna ist nach einem tragischen Autounfall querschnittsgelähmt, die ganze Familie hat neben Verletzungen noch auch die seelische Last zu schultern. Die Spenden und Einnahmen vom Mittwoch werden eins zu eins an die Familie gehen, für die seit dem tragischen Unfall nicht mehr ist, wie es war.

Rahmenprogramm startet um 16.30 Uhr

Deswegen ist natürlich der Wunsch bei allen nach vielen Zuschauern da, das Wetter hält sich wahrscheinlich bedeckt bei guten Fußalltemperaturen, aber regnen soll es nicht, es ist also angerichtet für einen sehr unterhaltsamen Abend in Sabershausen, der aber schon am Nachmittag mit dem Rahmenprogramm beginnt. Mit einem Kindertraining von Darius Wosz, einem der stärksten Lotto-Elf-Kickern, und dem aus Dickenschied stammenden früheren Bundesligaspieler Michael Dämgen. Nika Krosny-Wosz wird zudem einen Tanz-Work-Shop leiten. „Beides wird um 16.30 Uhr starten und bis 18 Uhr gehen“, sagt SV-Geschäftsführer Sebastian Knoop.

Für ihn und seine Vorstandskollegen war schnell nach dem Unfall im August 2023 klar, dass sie helfen wollen. Und auch schon taten. Nun kommt die große Hilfe in der Form der Lotto-Elf, die bekanntlich ihr ganzes Wirken in Dienst der guten Sache stellt unter dem Motto „Legenden helfen!“. Und Legenden sind einige dabei: Trainer Hans-Peter Briegel zum Beispiel, die „Walz aus der Pfalz“ hat das Traineramt von seinem Vorgänger Horst Eckel übernommen, im 14. Jahr trainiert Briegel die ehemaligen Kicker. Mit Guido Buchwald steht auch ein Weltmeister von 1990 immer mit auf dem Platz, Teammanager Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt wird natürlich auch vor Ort sein.

i Die kleine Janna und ihre Familie freuen sich mit dem Vorstand des SV Sabershausen auf die Partie der Lotto-Elf am Mittwochabend. Sascha Berkele

Die Besetzung wechselt je nach Spiel etwas, in Sabershausen sind aber Namen wie Stephan Engels, David Odonkor, Marco Reich, Thomas Riedl und einige weitere Ex-Kaiserslauterner, Lotto-Elf-Rekordtorschütze Matthias Scherz, Michael Thurk, Fabrizio Hayer oder auch eine Frau mit Anne-Katrin Westphal dabei. Als Botschafter sorgt Wolfgang „Otto“ Kleff für Stimmung. Und die ist meist gut bei der Lotto-Elf, denn verlieren ist seit 25 Jahren, in der sie für den guten Zweck spielt, nicht ihr Ding. Zwei Spiele gab es heuer im Mai zum Auftakt des Jahres schon, ein 6:2 in Güls und ein 5:2 in Gau-Odernheim.

Wie es in Sabershausen ausgehen wird, muss man abwarten. Pascal Kindlein, der SV-Vorsitzende, hat eine Ü40-Auswahl seine Klubs zusammengestellt, verstärkt werden sie von dem einen oder anderen älteren Akteur aus den Nachbarvereinen der Umgebung. Briegel hat zumindest einen kleinen Tipp inklusive Schmunzler gegeben, wann die Lotto-Elf zu knacken ist: „In der ersten zehn Minuten sind wir anfällig, weil es mit dem Aufwärmen immer so eine Sache ist.“ Ob die Ü40-Auswahl das beherzigen kann, wird sich zeigen. Was aber beide Mannschaften zeigen, ist viel Herz – für Janna und ihre Familie.

Vorverkauf und Spenden

Karten für das Spiel der Lotto-Elf gegen die Ü40 des SV Sabershausen sind unter https://events.vereinsticket.de/sv-sabershausen erhältlich. Spenden sind bis zum Spiel möglich an die Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung, IBAN: DE75 5705 0120 0000 3351 33, BIC: MALADE51KOB, Verwendungszweck: Benefizspiel „Hilfe für Janna“