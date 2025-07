Der Fußballverband teilt in den ersten Pokalrunden die Paarungen in die Bezirke Ost, Mitte und West auf. Dies führt zu vielen Nachbarschaftsduellen, es schützt aber nicht immer vor weite Fahrten. Eine solche muss die SG St. Katharinen zurücklegen.

„Nachfolger des FV Engers 07 gesucht!“ Unter dieser Überschrift lief die Auslosung der ersten Pokalrunde im Fußball-Rheinlandpokal 2025/26, die der Fußballverband Rheinland (FVR) live auf ihren sozialen Medien übertrug. Jens Bachmann, Vorsitzender des Spielausschusses sowie Staffelleiter der Rheinlandliga, und Nils Heinen, Abteilungsleiter Sport- und Spielbetrieb beim FVR, zogen nach und nach die 104 Mannschaften, die sich nun am ersten Augustwochenende (1. bis 3. August) in 52 spannenden, regionalen Duellen gegenüberstehen werden.

Einen besonderen Kracher hatten die beiden „Losfeen“ im Ost-Bezirk des Verbandsgebietes den Sportfreunden Schönstein beschert. Der WW/Sieg-Kreispokal-Halbfinalist aus der abgelaufenen Saison empfängt im Nachbarschaftsduell mit dem Rheinlandligisten VfB Wissen eines der klassenhöchsten Teams. Wissens künftiger Klassenkonkurrent, die EGC Wirges, wird bei B-Klassen-Aufsteiger sowie Sieger des Kreispokals WW/Sieg der C-Klassen, der SG Wallmenroth/Scheuerfeld II, gefordert sein. Insgesamt gibt es in der ersten Runde zwölf Freilose, im Ost-Bezirk dürfen sich die beiden Oberligisten FV Engers und die Eisbachtaler Sportfreunde sowie Rheinlandligist VfB Linz zurücklehnen und gespannt auf die Auslosung der zweiten Runde warten.

Wissen ist Hartplatz gewohnt

Aber zurück zum Lokalduell in Schönstein: In der Kreisliga A1 wird sich das Team um Spielertrainer Marcus Meyer mit der Wissener Reserve duellieren, in der ersten Pokalrunde geht es nun also gegen das Rheinlandligateam. Die Schönsteiner Asche als Untergrund sollte für den Favoriten weniger ein Problem sein, spielen und trainieren die Schützlinge von Trainer Dirk Spornhauer doch regelmäßig auf dem Hartplatz neben dem Stadion.

i In der abgelaufenen Kreisliga-A-1-Saison spielten die Sportfreunde Schönstein (gelbe Trikots) 1:1 zu Hause gegen den VfB Wissen II (am Ball Lukas Deger). Nun gastiert die Rheinlandligamannschaft im Pokal auf der Schönsteiner Asche. Manfred Böhmer

Eine größere Rolle könnte der Untergrund dagegen für die Ost-Bezirksligisten FC Borussia Niederroßbach oder TuS Montabaur spielen. Ist die rote Asche im Hohen Westerwald, auf der die Niederroßbacher auf ihrem Weg ins Pokalfinale 2015 unter anderem die Favoriten aus Eisbachtal und Oberwinter zum Fallen brachten, schon längst einem schmucken Kunstrasen gewichen, bekommt es die Mannschaft um Torjäger-Rückkehrer und Rheinlandpokal-Finalist von 2015, David Quandel, auf dem Hartplatz auf dem Koppelberg mit A-Ligist VfB Niederdreisbach zu tun. Die Niederdreisbacher retteten sich in der abgelaufenen Saison in der Kreisliga A1 nur knapp vor dem Abstieg und qualifizierten sich ebenfalls über den Kreispokal (Halbfinal-Aus gegen den späteren Sieger VfB Wissen II; die VfB-Reserve ist aufgrund ihrer überkreislich spielenden ersten Mannschaft nicht spielberechtigt) für die erste Pokalrunde.

Der TuS Montabaur hat dagegen ein Gastspiel bei der rangtiefsten Mannschaft. Die „Schusterstädter“ fahren auf die prestigeträchtige Kaufmannshalde, die bald schon einem Kunstrasen weichen soll, zum TuS Bitzen II, der sich als Vorletzter der Kreisliga C2 über das Kreispokal-Halbfinale der C-Klassen für das große Los qualifizierte.

90 Kilometer einfache Strecke für die SG St. Katharinen

„Kreisliga C gegen Bezirksliga“ heißt es auch im Duell der Sportfreunde Ingelbach II gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz, SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach II gegen den SV Windhagen sowie der DJK Neustadt-Fernthal II gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Ein Bezirksliga-internes Duell wurde gleich zu Beginn der Ziehung festgelegt. Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod empfängt Aufsteiger FC Kosova Montabaur.

i Auch die beiden Kreispokalfinalisten aus dem Fußballkreis Ww/Wied sind als Kreisligisten in der ersten Runde des Rheinlandpokals vertreten. Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (in Blau) trifft auf Mitte-Bezirksligist HSV Neuwied. Der FC Lion's Ransbach (in Gelb) auf Ost-Bezirksligist TuS Asbach. René Weiss

Dass die ersten Pokalrunden nach den drei Bezirken aufgeteilt sind, hat seit je her einen einfachen Grund, wie es auch Bachmann vor der Ziehung noch einmal betont: „Die Fahrtwege sind dann hoffentlich nicht so weit – das kennt ihr ja schon aus den vergangenen Jahren.“ Dennoch kann aufgrund der Größe der Bezirke auch immer wieder zu Ausreißern kommen. So wird Bezirksligaaufsteiger SG St. Katharinen/Vettelschoß zum B5-Ligisten SG Aar-Einrich Allendorf eine einfache Fahrtstrecke von knapp 90 Kilometer zurücklegen müssen. Auch die Rheinlandligaabsteiger SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (bei der SG Birlenbach/Schönborn) und SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (bei der SG Bogel/ Reitzenhain/Bornich) müssen sich auf eine einfache Strecke von rund 60 Kilometer einstellen.

i Mit 6:4 setzten sich Jannik Schmitt (in Rot) und die SG Bogel gegen Paul Niklas Böhmer (rechts in Schwarz) und die SG Aar-Einrich im Kreispokal-Halbfinale durch. In der ersten Runde des Rheinlandpokals dürfen beide mitwirken. Bogel spielt gegen Bezirksligist Westerburg, Aar-Einrich empfängt Bezirksligaausteiger SG. St. Katharinen. Andreas Hergenhahn

Die Ost-Paarungen der ersten Runde im Rheinlandpokal: Lautzert/Berod - Kosova Montabaur, Bitzen II - TuS Montabaur, Birlenbach - Malberg, Herschbach-Schenkelberg - Betzdorf, Wallmenroth II - Wirges, Niederdreisbach - Niederroßbach, Aar-Einrich - St. Katharinen, Türkiyemspor Ransbach-Baumbach - HSV Neuwied, Heimbach-Weis - Müschenbach, Türkiyemsport Ransbach-Baumbach II - Windhagen, Schönstein - Wissen, Guckheim - Burgschwalbach, Altendiez - Hundsangen, Lion’s Ransbach - Asbach, Ingelbach II - Herschbach/Girkenroth/Salz, Bogel - Westerburg, Neustadt-Fernthal II - Ahrbach; Mitte-Bezirk: Ober Kostenz - Höhr Grenzhausen, Mosel Löf II - Augst; In der ersten Runde ein Freilos haben: Engers, Eisbachtal und Linz.