Elf Tore in Leimersdorf
Liebshausen nach 8:3 bei Grafschafter SG in Runde zwei
Simon Peifer (links), Spielertrainer der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach, schnürte in der ersten Runde des Rheinlandpokals b
Simon Peifer (links), Spielertrainer der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach, schnürte in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim 8:3-Sieg seines Bezirksligisten beim A-Klässler Grafschafter SG einen Dreierpack.
B&P Schmitt

Satte elf Tore sahen die 100 Zuschauer in Leimersdorf. Mehr als ihnen vielleicht lieb war, denn Gastgeber und A-Ligist Grafschafter SG musste sich in der ersten Pokalrunde dem Mitte-Bezirksligist SG Liebshausen mit 3:8 geschlagen geben.

Lesezeit 1 Minute
Torreiches Erstrundenspiel im Fußball-Rheinlandpokal in Leimersdorf ganz nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen: Rhein/Ahr-Klub Grafschafter SG, seit dieser Saison wieder zurück in der A-Klasse, unterlag dem Mitte-Bezirksligisten SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach mit 3:8 (1:2).
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