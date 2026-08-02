Satte elf Tore sahen die 100 Zuschauer in Leimersdorf. Mehr als ihnen vielleicht lieb war, denn Gastgeber und A-Ligist Grafschafter SG musste sich in der ersten Pokalrunde dem Mitte-Bezirksligist SG Liebshausen mit 3:8 geschlagen geben.
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Torreiches Erstrundenspiel im Fußball-Rheinlandpokal in Leimersdorf ganz nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen: Rhein/Ahr-Klub Grafschafter SG, seit dieser Saison wieder zurück in der A-Klasse, unterlag dem Mitte-Bezirksligisten SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach mit 3:8 (1:2).