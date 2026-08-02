Elf Tore in Leimersdorf Liebshausen nach 8:3 bei Grafschafter SG in Runde zwei Michael Bongard 02.08.2026, 20:47 Uhr

i Simon Peifer (links), Spielertrainer der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach, schnürte in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim 8:3-Sieg seines Bezirksligisten beim A-Klässler Grafschafter SG einen Dreierpack. B&P Schmitt

Satte elf Tore sahen die 100 Zuschauer in Leimersdorf. Mehr als ihnen vielleicht lieb war, denn Gastgeber und A-Ligist Grafschafter SG musste sich in der ersten Pokalrunde dem Mitte-Bezirksligist SG Liebshausen mit 3:8 geschlagen geben.

Torreiches Erstrundenspiel im Fußball-Rheinlandpokal in Leimersdorf ganz nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen: Rhein/Ahr-Klub Grafschafter SG, seit dieser Saison wieder zurück in der A-Klasse, unterlag dem Mitte-Bezirksligisten SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach mit 3:8 (1:2).







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