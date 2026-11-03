Gibt es einen weiteren magischen Moment im Rheinlandpokal-Achtelfinale auf der Asche von Feste Franz? Anadolu Spor Koblenz arbeitet daran, die SG Mülheim-Kärlich dagegen. Für SG-Trainer Nenad Lazarevic ist es eine kleine Reise in seine Vergangenheit.
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Der „Hartplatz-Schreck“ im Fußball-Rheinlandpokal träumt von einem weiteren magischen Moment auf der Asche von Feste Franz: Mitte-Bezirksligist Anadolu Spor Koblenz (Tabellensiebter) hat am Mittwochabend im Achtelfinale den Rheinlandliga-Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich zu Gast (ab 19.