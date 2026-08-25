Beide Kontrahenten dürfen mit dem Saisonstart zufrieden sein. Vor allem die Gastgeber aus Lautzert zeigen sich gut in Form und schossen schon 13 Tore. Die Gäste aus Rennerod ließen am Wochenende viele Chancen ungenutzt. Das soll sich wieder ändern.
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In der Bezirksliga Ost wird es für dieses Aufeinandertreffen noch bis Sonntag, 8. November, dauern, in der zweiten Rheinlandpokal-Runde kreuzen die Klassenkonkurrenten SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis und die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut bereits am Mittwochabend, 19.