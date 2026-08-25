Bezirksliga-Ost-Duell im Pokal Lautzert schießt derzeit Tore, die Rennerod vermisst Moritz Hannappel 25.08.2026, 09:00 Uhr

i Viel zu jubeln haben derzeit die Bezirksliga-Fußballer der SG Berod/Lautzert. 13 Tore in drei Spielen verbuchte das Team um Sergio Steven Zules Muriel, Nick Brabender, Branko Petrovic sowie Tyler Brand (von links). Horst Wengenroth

Beide Kontrahenten dürfen mit dem Saisonstart zufrieden sein. Vor allem die Gastgeber aus Lautzert zeigen sich gut in Form und schossen schon 13 Tore. Die Gäste aus Rennerod ließen am Wochenende viele Chancen ungenutzt. Das soll sich wieder ändern.

In der Bezirksliga Ost wird es für dieses Aufeinandertreffen noch bis Sonntag, 8. November, dauern, in der zweiten Rheinlandpokal-Runde kreuzen die Klassenkonkurrenten SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis und die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut bereits am Mittwochabend, 19.







Artikel teilen

Artikel teilen