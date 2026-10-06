Rheinlandligist SV Laubach gegen Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz: Das ist eine von drei Partien im Rheinlandpokal, die identisch zur dritten Runde der Vorsaison sind. Vor einem Jahr hatte Laubach keine Chance, das wollen die Vordereifeler nun ändern.
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Vor fast genau einem Jahr, einem nasskalten Oktoberabend, standen sich Rheinlandligist SV Laubach und Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz im Fußball-Rheinlandpokal gegenüber. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) tun sie das wieder, bei wahrscheinlich ein paar Grad mehr.