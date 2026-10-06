Gleiches Pokal-Duell wie 2025 Laubach wittert eine Chance gegen Rot-Weiss Koblenz Mirko Bernd 06.10.2026, 09:00 Uhr

i Vor einem Jahr hatte Rot-Weiss Koblenz mit Kanata Todate (am Ball) in der dritten Rheinlandpokal-Runde beim SV Laubach um Finn Jordan die Nase mit 4:0 verdient vorne. Und am Mittwochabend? Alfons Benz

Rheinlandligist SV Laubach gegen Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz: Das ist eine von drei Partien im Rheinlandpokal, die identisch zur dritten Runde der Vorsaison sind. Vor einem Jahr hatte Laubach keine Chance, das wollen die Vordereifeler nun ändern.

Vor fast genau einem Jahr, einem nasskalten Oktoberabend, standen sich Rheinlandligist SV Laubach und Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz im Fußball-Rheinlandpokal gegenüber. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) tun sie das wieder, bei wahrscheinlich ein paar Grad mehr.







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