Gleiches Pokal-Duell wie 2025
Laubach wittert eine Chance gegen Rot-Weiss Koblenz
Vor einem Jahr hatte Rot-Weiss Koblenz mit Kanata Todate (am Ball) in der dritten Rheinlandpokal-Runde beim SV Laubach um Finn J
Vor einem Jahr hatte Rot-Weiss Koblenz mit Kanata Todate (am Ball) in der dritten Rheinlandpokal-Runde beim SV Laubach um Finn Jordan die Nase mit 4:0 verdient vorne. Und am Mittwochabend?
Alfons Benz

Rheinlandligist SV Laubach gegen Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz: Das ist eine von drei Partien im Rheinlandpokal, die identisch zur dritten Runde der Vorsaison sind. Vor einem Jahr hatte Laubach keine Chance, das wollen die Vordereifeler nun ändern.

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Vor fast genau einem Jahr, einem nasskalten Oktoberabend, standen sich Rheinlandligist SV Laubach und Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz im Fußball-Rheinlandpokal gegenüber. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) tun sie das wieder, bei wahrscheinlich ein paar Grad mehr.
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